Éva Joly : « Les plaintes pour blanchiment de fraude fiscale contre les multinationales sont rares »

Selon un calcul de l’expert mandaté par le comité social et économique (CSE) de l’entité turbines à gaz de General Electric, au moins 555 millions d’euros de bénéfices n’ont pas été localisés à Belfort, en utilisant les mécanismes des prix de transfert, de redevance de marque et de technologie (lire notre article). Ils ont minoré « artificiellement » leur assiette d’imposition confirme maître Éva Joly, conseil des requérants, députée européenne de 2009 à 2019 et candidate à l’élection présidentielle pour Europe Écologie Les Verts, en 2012. Elle a aussi conduit, en qualité de juge d’instruction du pôle financier du palais de justice de Paris, l’affaire de corruption Elf, au début des années 1990, mais aussi l’affaire Tapie. « En réalité, Belfort [serait] en équilibre si on ne truquait pas les comptes », estime également l’avocate.

« C’est un moment exceptionnel. Les plaintes pour blanchiment de fraude fiscale contre les multinationales sont rares, insiste Éva Joly. La plainte déposée hier est historique. » Elle salue le combat des syndicalistes. Selon elle, ils ne se saisissent que trop rarement des outils qu’ils ont à leur disposition pour auditer de l’intérieur les comptes de l’entreprise. L’ancienne magistrate rappelle également que l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a défini des règles encadrant ces flux financiers internes aux groupes internationaux, nommé le base erosion and profit shifting (BEPS), adopté en 2015 et intégré au droit français en 2019 (lire notre article). Son objectif est de donner les moyens aux États de contrer l’évasion fiscale. Et les acteurs confirment que GE ne peut ignorer ces nouvelles règles. Les manœuvres mises au jour témoignent donc d’une intentionnalité de sortir de France les bénéfices enregistrés. « Le plus choquant, pointe du doigt Éva Joly, c’est la redevance de technologie, On fait payer à Belfort des redevances sur ses propres brevets et d’autres sur des brevets tombés dans le domaine public. C’est n’importe quoi ! » Puis d’affirmer : « L’impôt doit être payé là où la valeur est créée. » Ce sujet est d’autant plus brûlant qu’entre 2006 et 2019, les recettes liées à l’impôt sur les sociétés ont baissé de 40 % en France, quand celles liées à l’impôt sur le revenu ont augmenté de 43 %.

« Quand une multinationale ne paie pas sa juste part à l’impôt, ce sont des milliards d’euros en moins pour financer les services publics, la transition écologique et une rémunération plus juste des salariés », insiste de son côté Quentin Parrinello, porte-parole d’Oxfam France sur les questions fiscales. « Avec une filiale qui se place en déficit artificiel, c’est tout le tissu économique local qui pâtit de ces manœuvres d’évasion fiscale. » Ce sont des commerces qui ferment, des effectifs qui se réduisent dans les écoles… « Ce n’est pas qu’un combat moral et éthique », ajoute-t-il, évoquant les enjeux de « la réindustrialisation ». « Nous pouvons lutter à présent, en utilisant le droit, la comptabilité et l’intelligence économique », insiste Maxime Renahy, lanceur d’alerte et membre du collectif Reconstruire (lire nos articles). « Nous avons les outils pour contraindre les dirigeants à appliquer les règles », insiste Eva Joly, glissant que les magistrats et les policiers liés au PNF sont compétents sur ces questions.