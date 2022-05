General Electric : le parquet national financier saisi pour « blanchiment de fraude fiscale »

Comme Le Trois le présentait déjà en novembre 2021 (lire notre article), différentes pratiques du groupe permettent de déplacer les bénéfices enregistrés ailleurs : les redevances de technologie et de marque ; les prix de transfert pour la fabrication des turbines ; le statut de l’établissement, comme centre de décision ou fabricant. À partir de 2015, les centres de décision du conglomérat quittent justement Belfort, une fois le rachat de la branche énergie d’Alstom opéré, contrairement aux accords signés avec l’État français. La cité du Lion devient une sorte de sous-traitant interne au groupe. Les bénéfices réalisés ici sont en partie déplacés en Suisse ou dans l’État du Delaware, aux États-Unis (lire notre article).

On crée donc une « situation artificiellement déficitaire », relevait alors Philippe Petitcolin. Selon Disclose, qui a également relayé ce 29 mai ces pratiques, il y avait avec le ministère de l’Économie une procédure de « relation de confiance ». Sollicité, General Electric affirme qu’il « respecte les règles fiscales des pays dans lesquels l’entreprise opère ». Et d’ajouter : « Les transactions inter-sociétés de GE sont conformes à toutes les règles et réglementations internationales et nationales en vigueur. Elles sont bien documentées et régulièrement auditées par divers organismes, y compris les commissaires aux comptes et les autorités fiscales, en France et dans le monde entier. » Si ces pratiques de transferts sont autorisées, elles doivent répondre aux principes édités par l’OCDE, le base erosion and profit shifting (BEPS) ; les syndicats dénoncent justement un non-respect de ces principes (lire notre article). « Les pièces sont conçues aux États-Unis, fabriquées en France et distribuées dans le monde entier mais la Suisse enregistre la majeure partie des profits, alors qu’elle n’a aucune valeur ajoutée dans la chaîne de valeur », dénonce Philippe Petitcolin.

Dans l’organisation globale à l’échelle de l’Hexagone, ce déficit est important. « Le déficit artificiel de la branche gaz permet de compenser les bénéfices de Healthcare à Buc (la branche de GE qui fait le plus de bénéficies en France, selon Philippe Petitcolin, NDLR) et permet à GE de ne pas payer d’impôts sur les sociétés en France », explique-t-il. Il avance la donnée de 10 années sans payer d’impôts, en France, faisant le parallèle avec le cabinet McKinsey.

Le déficit artificiel de Belfort « est utilisé pour ne pas augmenter les salaires, pour ne pas investir dans la recherche et le développement, dans l’outil industriel ou pour avoir plus d’embauches », dénonce Philippe Petitcolin. « Cela lèse les salariés et cela met en péril la pérennité de GE France. » Et d’ajouter : « Quid du financement des services publics ? » À Belfort, les élus ont voté une motion au mois de février pour justement questionner ces pratiques et appréhender les pertes à l’égard de la collectivité. Entre le budget 2021 et celui de 2022, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) enregistre une baisse de 718 000 euros (lire notre article). Ils se demandent si ces pratiques de GE ne sont pas l’une des raisons.