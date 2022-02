Grand Belfort : les élus questionnent les pratiques fiscales de General Electric

718 000 euros. Entre le budget 2021 et le budget 2022, le Grand Belfort enregistre une baisse de 718 000 euros des recettes liées à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La perte cumulée estimée entre 2017 et 2022 est estimée à 10 millions d’euros. « Cette situation interroge », peut-on lire dans une motion approuvée par les élus du Grand Belfort ce jeudi soir et portée par l’élue belfortaine d’opposition, Mathilde Regnaud, d’En commun pour Belfort. Et les élus veulent comprendre ce delta.

En approuvant ce texte, les élus lance « une étude auprès de cabinets compétents pour établir ces informations ». Cette démarche s’inscrit directement dans les pas des syndicats Sud Industrie et CFE-CGC de l’entité turbines à gaz de General Electric, qui ont entamé une procédure judiciaire contre le conglomérat américain pour dénoncer le calcul biaisé du bénéfice du site belfortain (lire notre article), servant à calculer la participation des salariés. Ils dénoncent des pratiques fiscales défavorisant Belfort. « Ce sont malheureusement des manœuvres courantes dans les grands groupes, GE n’est sans doute pas la seule entreprise dans ce cas, mais cela pose une question simple : qu’est-ce que cela coûte à la collectivité ? » s’interroge la motion. « Il y a donc une opportunité d’étudier le montant et l’origine des pertes fiscales subies par l’agglomération du Grand Belfort, ainsi que la légalité ou non des manœuvres d’optimisation fiscale mises en cause », poursuit le document.