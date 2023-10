General Electric : la grève est levée dans l’entité éolien terrestre

Le désarrois de cet ingénieur qualité est toujours palpable, ne comprenant pas la logique de ce plan alors que la dynamique autour de l’éolien est fort. « La demande est croissante et nous sommes en train de tout électrifié pour ne plus dépendre des énergies fossiles », rappelle ce délégué syndical de la CFE-CGC. Tant au niveau européen que Français, des plans ont été initiés pour faciliter les procédures d’implantation et accélérer les déploiements de parcs éoliens. « Réinstaller de gros sites de productions d’énergie, c’est très long », rappelle Florent Karcher. « [Les Européens] vont être obligés de mettre du renouvelable car c’est très rapide à installer », poursuit-il. Selon l’ingénieur, dès que la commande est passée à l’industriel, on peut envisager produire de l’électricité 18 mois plus tard. Le risque, avec ce plan, c’est que General Electric ne soit pas dimensionner pour répondre à la demande quand elle se présentera. « Ce n’est pas coordonné alors que c’est stratégique », déplore Florent Karcher.

En France, fin 2022, selon un rapport de la Cour des comptes, 2 260 parcs étaient raccordés au réseau en France, presque tous terrestres. Cela représente environ 9 000 mâts et une puissance totale de 20,9 GW, dont 0,5 GW en mer. Pour le terrestre, on vise une puissance installée de 33 à 34 GW en 2028. En 2030, le Gouvernement ambitionne que les énergies renouvelables représentent 33 % de la consommation finale brute d’énergie.

Sollicitée, la direction de General Electric n’est pas revenue vers nous au moment où nous mettions en ligne.