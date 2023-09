General Electric : un nouveau plan social dans l’éolien terrestre

« General Electric remet le couvert », se désole Florent Karcher, secrétaire du comité social et économique (CSE), syndiqué à la CFE-CGC, de l’entité General Electric Energy Services France, spécialisée dans les éoliennes terrestres. Un nouveau plan social est engagé dans l’entité renouvelable ; face à cette situation, un mouvement de grève est lancé nationalement, ce jeudi 21 septembre.

L’entité dispose de bureaux à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Belfort (Territoire de Belfort) et Nantes (Loire-Atlantique) et des bases de maintenance de parcs éoliens à Autechaux (Doubs), Lempdes-sur-Allagnon (Haute-Loire), Ménétréols-sous-Vatan (Indre), Fruges (Pas-de-Calais), Questembert (Morbihan), Vertus (Marne), Revel (Haute-Garonne), Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne).

Un premier plan de sauvegarde de l’emploi a été finalisé au mois de mars (lire notre article). Un autre a été lancé début juillet. À l’époque, seuls les cadres étaient concernés ; cette fois-ci, cadres et techniciens sont visés détaille Florent Karcher. Selon GE, « ce projet (…) vise à continuer d’adapter l’organisation de l’entité (…) aux réalités du marché de l’éolien terrestre et à rétablir sa compétitivité ». La direction évoque une suppression maximale de 50 postes. Les données communiquées aux représentants du personnel évoquent 62 suppressions sur 125 salariés en France.

En termes d’effectifs, 380 postes sont supprimés en Europe, sur 2 300. L’Espagne et l’Allemagne – où sont fabriquées les nacelles des éoliennes – sont les plus touchés numériquement, avec respectivement 136 et 132 postes supprimés. Mais la France est, proportionnellement, la plus touchée avec 49,6 % de ses effectifs concernés, contre 14,2 % des effectifs allemands et 17,9 % des effectifs espagnols. « Il est beaucoup plus violent pour la France », observe Florent Karcher, joint par téléphone. Les effectifs en France passeraient de 150 en 2022 à 63 en 2024. À Belfort, les équipes sont dédiées à des missions commerciales, notamment à la réponse d’appels d’offres pour l’implantation de parcs éoliens. Et à Autechaux, ce sont des techniciens. Selon nos informations, 3 postes sont touchés à Belfort et 4 à Autechaux.

« Ils nous ont sortis une ribambelle de mauvais chiffres et de mauvaises perspectives pour justifier le plan », dénonce le délégué syndical. « Pour la partie service, ils veulent sous-traiter à des boites low-costs toute la maintenance préventive, programmable », détaille l’élu du personnel. Côté bureau, General Electric déploie « une stratégie de sélectivité ». C’est-à-dire que l’entreprise veut répondre à moins d’appels d’offre, mais où l’on fait de plus grosses marges. Une stratégie qui justifie de réduire la masse salariale. Mais le nouveau dimensionnement des effectifs est « hors-sol », regrette Florent Karcher. « Ça va nuire à la bonne marche de l’entreprise », ajoute-t-il.