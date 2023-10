Un nouveau parc éolien inauguré dans le pays de Montbéliard

Opale Énergies a inauguré, ce vendredi 13 octobre, le parc éolien des Trois Cantons, lancé en 2016. Les six éoliennes sont installées dans les limites des bans communaux d’Étouvans, Colombier-Fontaine et Écot. Le parc est raccordé au poste électrique de Voujeaucourt. L’électricité sera donc consommée localement, garantit le promoteur du projet, Opale Énergie, entreprise bisontine créée en 2008, un des pionniers de l’éolien en France.

Les six éoliennes offrent une puissance totale de 18 MW, « couvrant la consommation d’environ 21 000 personnes et permettant d’économiser 22 000 tonnes de rejet de CO 2 /an », détaille le communiqué transmis par l’entreprise. Les communes reçoivent des bénéfices de cette exploitation, grâce à une location des terrains où les éoliennes sont installées. « Il est impératif d’accélérer le déploiement des projets d’énergies renouvelables et d’augmenter le mix énergétique de la France pour répondre aux augmentations du prix de l’électricité et aux prévisions d’augmentation de la consommation électrique », estime Antoine Cacio, le directeur général, cité par le document.