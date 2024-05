Christophe Gaussin : « Cette crise a assez duré »

Le groupe Gaussin a été placé en procédure de sauvegarde, début avril (lire notre article), par le tribunal de commerce de Vesoul (Haute-Saône). Gaussin avait annoncé, en février, un chiffre d’affaires 2023 de 35,7 millions d’euros, en chute de 37,5% sur un an, un montant en outre inférieur des deux tiers à sa prévision initiale d’environ 100 millions d’euros pour l’exercice. Le principal facteur était l’important retard de livraison de son gros contrat de véhicules logistiques électriques pour l’Amérique du Nord, en grande majorité pour Amazon, avec seulement 14 modèles réceptionnés à fin 2023 sur les 355 prévus. “Il n’y a pas de situation de cessation des paiements et la continuité d’exploitation sur les six prochains mois est assurée par une trésorerie positive en date du 21 mars”, avait indiqué le groupe dont le siège est à Héricourt, dans un communiqué.