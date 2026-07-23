Belfort : 59 000 personnes présentes à l’arrivée du Tour de France

Animation de la boisson Tourtel, à l'arrivée du Tour de France, à Belfort, le 17 juillet 2026.
Animation de la boisson Tourtel, à l'arrivée du Tour de France, à Belfort, le 17 juillet 2026.  l ©Le Trois – Thibault Quartier

Selon des données communiquées à la Ville de Belfort par le système Flux Vision Orange, 59 000 personnes ont été recensées dans le périmètre de l’arrivée du Tour de France, le 17 juillet. Une politique du spectacle qui ne laisse pas indifférent dans son opposition.

Selon les données de Flux Vision Orange, un outil d’observation statistique qui s’appuie sur les données mobiles, 59 000 personnes ont été recensées dans « le périmètre comprenant le centre-ville, la zone d’arrivée et l’avenue Jean-Moulin au cours de la journée du vendredi 17 juillet », indique la Ville de Belfort dans un communiqué de presse, à l’occasion de la 13e étape du Tour de France, dont l’arrivée était à Belfort, ce vendredi 17 juillet (notre article).

À l’occasion de cette étape, les coureurs sont arrivés de Dole et ont grimpé le ballon d’Alsace depuis le département des Vosges avant de redescendre vers Belfort ; le ballon d’Alsace est le premier col mythique franchi par le Tour, en 1905 (lire notre article). L’affluence était internationale, indique la Ville, sans préciser la part que représente celle-ci. Parmi les étrangers, les Allemands étaient les plus représentés, avec 16 %.

Belfort avait accueilli un départ en 2019 et 2023, ces dernières années. La dernière arrivée remontait à 1978. C’était le 34e passage de la Grande boucle dans la cité du Lion. . Cet évènement a permis de mettre en lumière tous les atouts de notre territoire », se réjouit le Maire de Belfort, Damien Meslot. Le maire Les Républicains de Belfort appuie encore sur ce rayonnement pour se féliciter de l’événement, en relevant qu’à 17 h 30, lors de l’arrivée, on comptait 5,34 millions de téléspectateurs devant la retransmission de l’étape. Autant de regards portés sur la cité. « Une vitrine incomparable », assure la Ville. « L’impact a été́ immédiatement visible sur le tissu économique local », assure encore la mairie, listant le taux d’occupation des hôtels, des restaurants et la fréquentation des commerces. « Une enquête est en cours pour mesurer précisément les retombées générées par l’évènement », indique le communiqué.

Une opposition inquiète de la politique spectacle

Derrière cette vitrine, des voix s’élèvent aussi pour s’étonner des postures prises par Damien Meslot. « La France brûle. L’état de sécheresse est déclaré partout et l’usage de l’eau est restreint. Les pompiers sont sur tous les fronts parce que les gens souffrent de la canicule et qu’il y a des incendies à éteindre en plus de leur activité habituelle, a ainsi interpellé la militante Mathilde Regnaud, du collectif Belfort en commun, sur les réseaux sociaux le 15 juillet, avant d’ajouter : Mais c’est pas grave puisqu’il y a un beau feu d’artifice et une arrivée du Tour de France à Belfort : oubliez vos problèmes les manants, la politique spectacle de Damien Meslot vous appauvrit, ravage votre environnement et vous laisse cuire mais en faisant la fête !

Le groupe d’opposition Belfort avec vous, mené par l’Insoumis Florian Chauche, avait relayé le travail de nos confrères de France 3 Franche-Comté. Ces derniers rapportait dans un article l’invective adressée par Damien Meslot à L’Est Républicains, lors d’un discours du 14-Juillet, à la suite des incidents observés à l’occasion du feu d’artifice du 14-Juillet, la veille au soir, qui avait provoqué des départs de feux dans les fossés et qui avait été rapporté dans le journal par le quotidien régional.

Les oppositions se sont, à plusieurs fois, étonnées de ces investissements dans le Tour de France compte tenu des choix formulés ensuite pour l’avenir du CCAS (notre article), des interventions sports et musique dans les école (lire notre article) ou encore de l’augmentation du prix de la piscine (lire notre article).

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