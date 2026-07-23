Belfort : 59 000 personnes présentes à l’arrivée du Tour de France

Selon les données de Flux Vision Orange, un outil d’observation statistique qui s’appuie sur les données mobiles, 59 000 personnes ont été recensées dans « le périmètre comprenant le centre-ville, la zone d’arrivée et l’avenue Jean-Moulin au cours de la journée du vendredi 17 juillet », indique la Ville de Belfort dans un communiqué de presse, à l’occasion de la 13e étape du Tour de France, dont l’arrivée était à Belfort, ce vendredi 17 juillet (notre article).

À l’occasion de cette étape, les coureurs sont arrivés de Dole et ont grimpé le ballon d’Alsace depuis le département des Vosges avant de redescendre vers Belfort ; le ballon d’Alsace est le premier col mythique franchi par le Tour, en 1905 (lire notre article). L’affluence était internationale, indique la Ville, sans préciser la part que représente celle-ci. Parmi les étrangers, les Allemands étaient les plus représentés, avec 16 %.

Belfort avait accueilli un départ en 2019 et 2023, ces dernières années. La dernière arrivée remontait à 1978. C’était le 34e passage de la Grande boucle dans la cité du Lion. . Cet évènement a permis de mettre en lumière tous les atouts de notre territoire », se réjouit le Maire de Belfort, Damien Meslot. Le maire Les Républicains de Belfort appuie encore sur ce rayonnement pour se féliciter de l’événement, en relevant qu’à 17 h 30, lors de l’arrivée, on comptait 5,34 millions de téléspectateurs devant la retransmission de l’étape. Autant de regards portés sur la cité. « Une vitrine incomparable », assure la Ville. « L’impact a été́ immédiatement visible sur le tissu économique local », assure encore la mairie, listant le taux d’occupation des hôtels, des restaurants et la fréquentation des commerces. « Une enquête est en cours pour mesurer précisément les retombées générées par l’évènement », indique le communiqué.