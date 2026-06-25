Belfort : les tarifs de la piscine et du conservatoire augmentent

Valérie Preuilh-Choulier, pour l’opposition (liste « Belfort avec vous »), n’a pas manqué de s’en émouvoir. Tout en comprenant que « le principe de la gratuité vous dérange », elle s’est inquiétée de la situation des familles sont de moins de 790 euros par mois : « Sur l’année 2023-2024, elles représentent 8 % de l’ensemble des inscrits ; cela fait 112 élèves (…) Avec ces augmentations qui peuvent paraître dérisoires quand on a des revenus plus importants, c’est clairement un barrage important qui est fait à ces enfants, jeunes et adultes, car dans ces familles, chaque euro compte ». Elle a également fait référence au projet d’établissement qui évoque l’accès à la culture comme « un droit pour tous ».

Le vice-président a défendu ces hausses en expliquant que « on est revenu du tout gratuit ».

Et que les tarifs d’adhésion étaient « loin de couvrir tous les coûts ». Il a estimé que « les montants restent raisonnables » et a rappelé que « 1000 instruments restent mis à disposition gratuitement ».

« C’est une décision de bonne gestion, » a-t-il conclu.

Damien Meslot, président du Grand Belfort, a expliqué pour sa part que les dépenses pour le conservatoire sont de 4 millions d’euros et que les recettes sont de 600 00 euros. « Nous, nous sommes des gestionnaires, a-t-il ajouté. On doit équilibrer les comptes. Il y aura très probablement explosion des coûts des fluides. On est obligés de prendre un certain nombre de mesures. »