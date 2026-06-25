Belfort : les tarifs de la piscine et du conservatoire augmentent

Il n’y aura plus aucune gratuité à la rentrée de septembre 2026 au conservatoire du Grand Belfort (Conservatoire à Rayonnement Départemental Henri-Dutilleux). Jusqu’au vote des conseillers communautaires, jeudi 23 juin 2026, les personnes dont le revenu net imposable était de moins de 9 528 euros ne payaient rien pour le « parcours éveil initiation ». Ils paieront désormais 9 euros pour l’année. Pour l’initiation au théâtre pour les enfants, le tarif passe de 0 à 40 euros. Pour l’initiation au théâtre / danse adultes, il passe de 0 à 6 euros. Il en est de même pour les parcours avec examen.
« Les modifications consistent en la suppression de la gratuité et la revalorisation des différentes tranches », a justifié Stéphane Flcukiger, nouveau maire de Danjoutin, et vice-président en charge du rayonnement culturel.
Pour les élèves domiciliés en dehors du Grand Belfort, une majoration des tarifs de 50 % est appliquée.
« Un droit pour tous de l’accès à la culture »
Valérie Preuilh-Choulier, pour l’opposition (liste « Belfort avec vous »), n’a pas manqué de s’en émouvoir. Tout en comprenant que « le principe de la gratuité vous dérange », elle s’est inquiétée de la situation des familles sont de moins de 790 euros par mois : « Sur l’année 2023-2024, elles représentent 8 % de l’ensemble des inscrits ; cela fait 112 élèves (…) Avec ces augmentations qui peuvent paraître dérisoires quand on a des revenus plus importants, c’est clairement un barrage important qui est fait à ces enfants, jeunes et adultes, car dans ces familles, chaque euro compte ». Elle a également fait référence au projet d’établissement qui évoque l’accès à la culture comme « un droit pour tous ».
Le vice-président a défendu ces hausses en expliquant que « on est revenu du tout gratuit ».
Et que les tarifs d’adhésion étaient « loin de couvrir tous les coûts ». Il a estimé que « les montants restent raisonnables » et a rappelé que « 1000 instruments restent mis à disposition gratuitement ».
« C’est une décision de bonne gestion, » a-t-il conclu.
Damien Meslot, président du Grand Belfort, a expliqué pour sa part que les dépenses pour le conservatoire sont de 4 millions d’euros et que les recettes sont de 600 00 euros. « Nous, nous sommes des gestionnaires, a-t-il ajouté. On doit équilibrer les comptes. Il y aura très probablement explosion des coûts des fluides. On est obligés de prendre un certain nombre de mesures. »
L'entre à la piscine de 3 à 4 euros
Les tarifs des piscines du Grand Belfort sont eux aussi revus à la baisse. L’entrée pour adulte passe de 3 à 4 euros (de 2,70 à 3,60 euros pour le tarif CE). La carte de douze entrées passe de 30 à 40 euros. La gratuité demeure pour les enfants de moins de 1 an et pour les personnels de la Ville de Belfort et du Grand Belfort.
Là aussi, l’opposition s’est émue de ces augmentations, mais cette fois par la voix de Karel Trapp. Il a estimé l’augmentation « trop importante pour le public jeune. Il ne faut pas oublier que la piscine est souvent le seul lieu de loisir pendant les vacances pour les enfants et les jeunes de familles modestes qui malheureusement ne quittent que rarement leur quartier ». Il a également appelé de ses vœux un tarif exceptionnel de 1 euros en cas de canicule « afin d’offrir un accès facilité à ces espaces de fraîcheur », ou encore d’étendre les horaires d’ouverture en soirée.
Damien Meslot n’a pas voulu en entendre parler. Ila évoqué des charges de 2 millions pour les piscines, face à 400 000 euros de recettes. Il a souligné que l’entrée à 4 euros donnait accès à la piscine pour « la journée complète avec possibilité de pique-niquer sur place ; chez certains, c’est limité dans le temps. Il n’y a pas beaucoup d’endroits où vous pouvez le faire. »
« On est obligés de tenir compte réalités financières », a-t-il encore argumenté, en parlant des finances du Grand Belfort.
Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.