Le tour de Pottier au sommet du ballon d’Alsace

299 kilomètres. Plus de 10 heures sur la selle pour relier Nancy à Besançon. À l’occasion de la deuxième étape du Tour de France 1905, les coureurs s’attaquent pour la première fois à un massif montagneux. Et à une pente mythique. Ce sera celle du Ballon d’Alsace, premier col d’envergure franchi par le Tour de France. Au sommet, c’est le forçat René Pottier qui est le plus rapide, avalant la pente à plus de 20 km/h de moyenne et liant ainsi à jamais son histoire à celle du Tour de France, lancé en 1903 à l’initiative d’Henri Desgranges, le patron du journal L’Auto, qui deviendra plus tard L’Équipe.

René Pottier ne remporte pas l’étape, à cause de défaillances techniques dans la descente. Ni l’édition 1905. Il entre pourtant dans le cœur du public et de la presse. « La presse le déclare vainqueur moral, indique Jean-Noël Caussil, journaliste au magazine professionnel dédié à la consommation LSA, auteur d’une biographie du coureur. C’est là que commence à se forger la légende. » Jean-Noël Caussil est passionné d’histoire et de cyclisme. Il a lié les deux il y a quelques années en publiant un ouvrage sur les grands vainqueurs du Tour de France. C’est à cette occasion qu’il découvre l’histoire singulière de René Pottier. Surtout, il fait le constat que peu de choses ont été écrites sur cette légende du Tour. Un fascicule fait bien une courte biographie. Mais rien de plus. Alors, il se plonge dans les archives et retrouve des descendants pour conter l’histoire de ce pionnier. Le Tour de France remet le couvert au Ballon d’Alsace en 1906, raconte l’auteur de la biographie René Pottier, premier héros du Tour de France, un ouvrage de 168 pages. L’épreuve cycliste passe alors au plus près de la frontière. « En haut du Ballon d’Alsace, on toise la frontière et on regarde la France », glisse Jean-Noël Caussil, replaçant ce choix dans le contexte géopolitique de l’époque : la tension est grimpante entre la France et l’Allemagne.