Belfort : la fin annoncée des soins et de l’aide à domicile du CCAS

Le maire de Belfort se veut cependant rassurant pour les usagers. « On ne laissera personne de côté », insiste-t-il. Le délai fixé au 31 décembre 2027 doit être mis à profit pour trouver une solution pour chacun des usagers. Les services du CCAS étudieront chaque dossier individuellement. Une lettre sera adressée aux usagers dans laquelle sera précisé un contact pour solliciter des explications ou des précisions. « Il n’y aura pas de changement dans un premier temps. Le transfert sera progressif et il y aura une solution pour chacun au plus tard le 31 décembre 2027. On garantit une continuité jusque-là. » Et dans un premier temps, le CCAS continuera à accepter de nouvelles demandes.

Des associations ou structures privées spécialisées dans l’accompagnement à domicile seront consultées pour prendre le relai du CCAS. Ces structures « ne sont pas soumises aux mêmes contraintes » pour la gestion de leur personnel, justifie Damien Meslot. Elles pourront recevoir un financement de l’ARS, selon les nouvelles conditions fixées pour le financement des SSIAD. « Une attention particulière sera portée aux modalités de transition, afin de garantir la continuité de l’accompagnement des usagers et de prévenir toute rupture de prise en charge ou suppression contrainte de postes. L’échéance fixée au 31 décembre 2027 s’inscrit dans cette logique de transition progressive », précise l’ARS.

Les agents, quant à eux, seront réaffectés au sein du CCAS, a indiqué le maire de Belfort. À ce stade, l’ARS n’a « pas connaissance de situations comparables » dans la région à celle de Belfort.

Le service de repas à domicile n’est pas concerné par cette mesure, pas plus que l’équipe spécialisée pour Alzheimer : ces deux services sont maintenus.