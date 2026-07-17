Tour de France : Mauro Schmid s’impose à Belfort pour la 13e étape

Le local de l’étape, le Bisontin Romain Grégoire, a terminé 26e, à 3’19 du vainqueur. Le premier français, Kévin Vauquelin, termine 6e. Les leaders sont restés au chaud, dans le peloton, avant d’attaquer l’étape de ce samedi, entre Mulhouse et le Markstein, où les coureurs devront notamment gravir le chemin cyclable montant au col du Haag.

Tadej Pogacar reste maillot jaune et solide leader. Le jeune espoir français Paul Seixas reste 6e au classement général (+4’35), après avoir terminé dans le peloton, à plus de 7 minutes du vainqueur Mauro Schmid. Paul Seixas a reculé d’une place au classement général et compte 13 secondes de retard sur Juan Ayuso.

Ce samedi 18 juillet, les coureurs du Tour de France partent de Mulhouse pour rejoindre le Markstein. Ils grimperont, une nouvelle fois les pentes du Ballon d’Alsace.