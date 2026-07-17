Tour de France : Mauro Schmid s’impose à Belfort pour la 13e étape

Le Suisse Mauro Schmidt a remporté la 13e étape du tour de France 2026, entre Dole et Belfort.
Le Suisse Mauro Schmidt a remporté la 13e étape du tour de France 2026, entre Dole et Belfort. | ©ASO
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Mauro Schmid a remporté la plus longue étape du Tour de France 2026, entre Dole (Jura) et Belfort, longue de 205 kilomètres.

Mauro Schmid a remporté la 13e et plus longue étape du Tour de France 2026, entre Dole (Jura) et Belfort, longue de 205 kilomètres ; le Suisse a conclu une échappée et battu Harold Terada dans la dernière ligne droite. Les coureurs ont avalé les 200 kilomètres à plus de 50 km/h, malgré la montée d’un col de 1ère catégorie, le Ballon d’Alsace. 

Romain Grégoire 26e

Le local de l’étape, le Bisontin Romain Grégoire, a terminé 26e, à 3’19 du vainqueur. Le premier français, Kévin Vauquelin, termine 6e. Les leaders sont restés au chaud, dans le peloton, avant d’attaquer l’étape de ce samedi, entre Mulhouse et le Markstein, où les coureurs devront notamment gravir le chemin cyclable montant au col du Haag. 

Tadej Pogacar reste maillot jaune et solide leader. Le jeune espoir français Paul Seixas reste 6e au classement général (+4’35), après avoir terminé dans le peloton, à plus de 7 minutes du vainqueur Mauro Schmid. Paul Seixas a reculé d’une place au classement général et compte 13 secondes de retard sur Juan Ayuso.

Ce samedi 18 juillet, les coureurs du Tour de France partent de Mulhouse pour rejoindre le Markstein. Ils grimperont, une nouvelle fois les pentes du Ballon d’Alsace. 

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