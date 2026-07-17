Tour de France : 6 choses à savoir avant l’arrivée à Belfort

La mythique montée alpine a de quoi faire peur une fois, alors imaginez deux… Le 24 juillet, les coureurs l’aborderont par son versant traditionnel (13,7km à 8,1%), ses 21 lacets et son virage des Hollandais bouillant. Le lendemain, après une journée terrible où il faudra avaler les ascensions du col de la Croix de Fer, du Télégraphe et du Galibier, le peloton se présentera au pied du col de Sarenne (12,8km à 7,3%) sur une route empruntée une seule fois par le Tour, en 2013, dans le sens de la descente. Ce jour-là, les coureurs avaient gravi l’Alpe d’Huez deux fois… dans la même étape pour une victoire finale de Chris Froome. Le Tour 2026 franchit aussi deux fois le col du ballon d’Alsace. Une première, lors de l’étape menant de Dole à belfort (vendredi 17 juillet). Les coureurs rejoignent les Vosges via la Haute-Saône, franchissant le ballon par le nord-ouest (Saint-Maurice-sur-Moselle), avant de descendre sur Belfort. Samedi 18 juillet, nouvelle montée, par la même pente, en provenance de Mulhouse, avant de rejoindre le Markstein, par la vallée de la Doller (lire notre dernier magazine).