Arabelle Solutions : le droit de grève discuté au tribunal

14 h 30. Les huit personnes assignées par la direction d’Arabelle Solutions, dans le cadre d’une procédure en référé (lire notre article), sortent de l’audience du tribunal, place de la République. Une audience d’une trentaine de minutes, où les avocats de chaque partie ont exposé leurs arguments. Les applaudissements sont chaleureux. Devant le tribunal de Belfort, une bonne soixantaine de personnes est venue les soutenir.

« Les éléments réunis par les travailleurs sont exceptionnels », note maître Abdelli Hafidha, avocate des grévistes et de la CGT, à la sortie de l’audience. Plus de 250 Cerfa (des formulaires de témoignage où les personnes s’engagent sur l’honneur) ont été portés au dossier de défense des grévistes, indique l’avocate. La grève est menée « dans les règles », assure-t-elle. Il n’y a pas de blocage total du site. Seulement un des quatre accès est concerné, note la juriste. Il n’y a pas non plus de danger, ni de menace indique-t-elle. « Nous avons pris cette assignation comme une rupture du dialogue », observe-t-elle.

La direction, de son côté, veut démontrer l’existence d’un blocage réel. Et attend du tribunal qu’il déclare que le site est bloqué. Si c’était le cas ce jeudi, lors du délibéré, une ordonnance pourrait être prise ouvrant la possibilité du recours aux forces de l’ordre pour faire évacuer le piquet de grève, installé rue de la Découverte, sur le domaine public.