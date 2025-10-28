Arabelle Solutions : le droit de grève discuté au tribunal

Une soixantaine de personnes s'est réunie devant le tribunal de Belfort, le 28 octobre 2025, pour soutenir 8 personnes assignées par la direction d'Arabelle Solutions, dans le cadre de la grève dans l'usine.
Une soixantaine de personnes s'est réunie devant le tribunal de Belfort, le 28 octobre 2025, pour soutenir 8 personnes assignées par la direction d'Arabelle Solutions, dans le cadre de la grève dans l'usine. | ©Le Trois – Thibault Quartier

L’audience en référé sollicitée par la direction d’Arabelle Solutions s’est tenue ce mardi 28 octobre, en début d’après-midi. Huit salariés, dont six délégués syndicaux de la CGT, étaient assignés. Une manifestation de soutien a réuni plus de 60 personnes devant le tribunal. Le délibéré est attendu ce jeudi.

14 h 30. Les huit personnes assignées par la direction d’Arabelle Solutions, dans le cadre d’une procédure en référé (lire notre article), sortent de l’audience du tribunal, place de la République. Une audience d’une trentaine de minutes, où les avocats de chaque partie ont exposé leurs arguments. Les applaudissements sont chaleureux. Devant le tribunal de Belfort, une bonne soixantaine de personnes est venue les soutenir.

« Les éléments réunis par les travailleurs sont exceptionnels », note maître Abdelli Hafidha, avocate des grévistes et de la CGT, à la sortie de l’audience. Plus de 250 Cerfa (des formulaires de témoignage où les personnes s’engagent sur l’honneur) ont été portés au dossier de défense des grévistes, indique l’avocate. La grève est menée « dans les règles », assure-t-elle. Il n’y a pas de blocage total du site. Seulement un des quatre accès est concerné, note la juriste. Il n’y a pas non plus de danger, ni de menace indique-t-elle. « Nous avons pris cette assignation comme une rupture du dialogue », observe-t-elle.

La direction, de son côté, veut démontrer l’existence d’un blocage réel. Et attend du tribunal qu’il déclare que le site est bloqué. Si c’était le cas ce jeudi, lors du délibéré, une ordonnance pourrait être prise ouvrant la possibilité du recours aux forces de l’ordre pour faire évacuer le piquet de grève, installé rue de la Découverte, sur le domaine public.

Les personnes assignées par la direction d'Arabelle Solutions à la sortie de l'audience du tribunal, le 28 octobre 2025.
Les personnes assignées par la direction d'Arabelle Solutions à la sortie de l'audience du tribunal, le 28 octobre 2025. | ©Le Trois – Thibault Quartier

« La voie de la répression »

Depuis quatorze jours, des salariés de l’atelier d’Arabelle Solutions font grève contre le retrait d’une prime envisagée en 2025 (lire notre article). « C’est un dû qu’on nous a enlevé ! » s’insurge Valentin, au micro, devant une foule réunie au pied des marches du tribunal judiciaire de Belfort. D’ajouter : « On ne peut pas enlever le pain de la bouche de quelqu’un et lui dire que ce sera peut-être mieux l’année prochaine. »

« La direction a pris la voie de la répression plutôt que celle du dialogue », s’indigne Luc Kahl, au nom de l’union départementale de la CGT du Territoire de Belfort, lors des prises de parole formulées dans l’attente de la fin de l’audience, qui se tenait de l’autre côté de la rue, dans une annexe du tribunal. « La répression ne nous fera jamais taire », a-t-il complété, estimant que c’était « le droit de grève » qui était jugé ce mardi après-midi.

Une soixantaine de personnes s'est réunies devant le tribunal de Belfort, le 28 octobre 2025, pour soutenir 8 personnes assignées par la direction d'Arabelle Solutions, dans le cadre de la grève dans l'usine
Une soixantaine de personnes s'est réunies devant le tribunal de Belfort, le 28 octobre 2025, pour soutenir 8 personnes assignées par la direction d'Arabelle Solutions, dans le cadre de la grève dans l'usine. | ©Le Trois – Thibault Quartier

La CGT et les grévistes attendent l’abandon de la procédure, réclament un respect du droit de grève et souhaitent une ouverture des négociations pour une prime exceptionnelle en 2025 et une revalorisation collective des salaires. « C’est grâce à notre savoir-faire que cette usine va continuer », a relevé, pour sa part, Aziz Bouabdellah, secrétaire fédéral des travailleurs de la métallurgie. D’haranguer encore la foule : « On va continuer à maintenir cette pression. » Dans son viseur, les négociations annuelles obligatoires (NAO), au mois de janvier. « Notre combat ce sont les salaires », insiste-t-il, dénonçant la pratique des primes, qui permet « de détourner les cotisations ». Les grévistes et la CGT demandent surtout à la direction « une condamnation publique de l’agression raciste et physique sur le site de Belfort ». Un incident qui s’est produit vendredi, avec le conducteur d’un camion de livraison.

Les grévistes ont sollicité la préfecture du Territoire de Belfort pour mener une médiation (lire notre article), une procédure encadrée par le code du Travail. Ce mardi matin, une délégation a été reçue à la préfecture par le directeur de cabinet du préfet, Maxime Gutzwiller. Le dossier est, pour le moment, étudié.

"Nous réaffirmons notre attachement au dialogue social et au respect mutuel"

Sollicitée, la direction d’Arabelle Solutions maintient sa position présentée ce lundi, en fin d’après-midi. « Nous réaffirmons notre attachement au dialogue social et au respect mutuel. Nous avons pris les mesures nécessaires pour veiller à ce que le mouvement se déroule dans le respect du cadre légal, conformément aux principes qui encadrent le droit de grève. Nous avons formulé une proposition, que nous espérons voir acceptée, afin que les discussions en cours puissent aboutir à une résolution constructive. » La direction attend, à présent, le délibéré du tribunal.

Nos derniers articles

,
Tableau de bord de la Peugeot 3008, phase 2, Hybride, fabriqué par Stellantis.

Automobile : 3e mois de hausse des ventes en Europe

Les immatriculations de voitures neuves dans l'UE, toujours soutenues par les hybrides, ont bondi de 10% en septembre sur un an, troisième mois de hausse d'affilée après le net recul de juin, selon les chiffres publiés mardi par l'association des constructeurs ACEA.
,
Gen-Hy a mené des tests de sa technologie, en Chine, qui se sont révélés très prometteurs.

Allenjoie : la technologie de Gen-Hy séduit la Chine

Gen-hy fabrique des électrolyseurs AEM, sans recours à des matériaux rares. L’entreprise vient de mener des tests sur sa technologie en Asie, ouvrant des portes à l’exportation.
Le cimetière du Bas, à Montbéliard.

Montbéliard : la Ville améliore le tri des déchets dans les cimetières

La Ville de Montbéliard annonce un investissement de 45000 euros pour améliorer le dispositif de tri dans les trois cimetières de la commune.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC