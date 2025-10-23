Belfort : la grève s’enlise à Arabelle Solutions

« Nous avons reçu une proposition de prime de 700 à 800 euros brut, pour les non cadres et de 400 à 500 euros pour les cadres », replace Lionel Mattes (CGT), élu au comité social et économique de l’entreprise. « Ce n’est pas assez », annonce-t-il. Autre point de friction, la comptabilisation des jours de grève. Il est de coutume que les journées de négociations ne soient pas retenues dans le calcul des jours de grève.

Dans la proposition de la direction, « on ne prend en compte que la journée de mercredi », indique Lionel Mattes, alors que les syndicats comptent trois jours de négociations. « Ils ne respectent pas le dialogue social », s’insurge-t-il. Le protocole de sortie de crise rédigé par la direction n’a pas été signé par les syndicats, ni par les grévistes. « La proposition n’est pas acceptable en l’état », indique Lionel Mattes.

En fin de matinée, ce jeudi, les grévistes ont formulé une contre-proposition : 2 000 euros de prime, net. La direction avait une heure pour répondre. Lors de la pause méridienne, elle a annoncé son refus, indique la CGT. Ce qui a provoqué la colère des grévistes qui ont repris possession du piquet de grève. Surtout, ils ont bloqué l’ensemble du site industriel.