Belfort : négociations en cours chez Arabelle Solutions

Des ouvriers d'Arabelle solutions ont lancé un piquet de grève le 14 octobre pour contester l'annulation d'une prime.
Le mouvement de grève chez Arabelles Solutions a débuté la semaine dernière. | © Le Trois TQ

Après sept heures de réunion hier, de 16 h à minuit, les négociations reprennent ce jeudi.

Un mouvement de grève a été lancé le mardi 14 octobre sur le site d’Arabelle Solutions à Belfort en raison de la suppression d’une prime annuelle (lire notre article). Selon la direction, la grève touche environ 40 % des ouvriers de production et environ 6 % de l’effectif global du site de Belfort. La situation semble se détendre, puisqu’une réunion de négociations s’est déroulée ce mercredi de 16 h à minuit. Les discussions ont repris ce jeudi à 13 h, avec la venue, selon la CGT, de Cédric Couffignal, vice-président d’Arabelle Solutions, et de Elise Guillotin, directrice RH (ce que ne confirme pas la direction), pour prendre part aux discussions.

Saïd Bersy, de la CGT, se félicite de la tournure prise hier par les discussions et affirme que l’ambition est de sortir du conflit le plus rapidement possible et de maintenir le dialogue social. Il semble qu’un accord a été trouvé pour le rétablissement de la prime en 2025 et qu’il reste à trouver un terrain d’entente sur le protocole de fin de grève.

A ce stade, la direction se refuse à tout commentaire et se contente d’indiquer que « les négociations sont toujours en cours ».

