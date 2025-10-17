Belfort : le retrait d’une prime enflamme l’usine d’Arabelle Solutions

Depuis mardi, 13 h, une petite centaine de salariés, selon la CGT, tiennent un piquet de grève à l’entrée de la rue de la Découverte, au cœur du Techn’Hom, à Belfort. Les accès sont bloqués de part et d’autre de la rue, même si les salariés qui souhaitent travailler peuvent accéder à pied au site. Les grévistes travaillent à l’usine d’Arabelle Solutions où sont fabriqués les turbines à vapeur Arabelle (lire notre article) et des alternateurs. « Le mouvement vient des ouvriers », assure Sylvain, bobinier, non loin du feu de palettes alimenté depuis deux jours. Aujourd’hui, ils sont soutenus par la CGT.

En 2025, une prime de 1 000 euros était dans les tuyaux. Elle pouvait être poussée à 1 500 euros en cas de « sur-performance », explique Lionel Mattes (CGT), élu au comité social et économique de l’entreprise, tant de l’établissement à Belfort qu’à l’échelle nationale. La prime devait être distribuée en novembre et décembre, replace-t-il. Il avait été convenu avec la direction de rediscuter l’ensemble des primes de l’année 2025 ; une réunion était au programme le 10 octobre. Lors de la présentation, selon la CGT, une nouvelle mouture est proposée par la direction. On évoque alors des primes de 1 600 euros en 2026, 2027 et 2028. « Ils sont revenus avec une proposition totalement différente », indique le délégué syndical. Mais surtout, « rien en 2025 », tance-t-il. Les primes n’apparaissent plus.

Mardi, la nouvelle se répand. Les syndicats n’ont pas encore été alertés officiellement les salariés. À la machine à café, les ouvriers échangent. S’indignent. Et se comptent. Ils filent voir leur direction. L’absence de réponse les décide. Ils sortent les chariots élévateurs, rassemblent des palettes, bloquent les accès et allument le feu. En début d’après-midi, mardi, ils installent le piquet de grève. Non loin, un rotor doit justement intégré l’usine. Il patiente pour le moment sur le plateau d’un semi-remorque.