Arabelle Solutions : des grévistes assignés en justice par la direction

Selon la CGT, la direction estime « qu’il y a un blocage du site », indique un délégué syndical. Ce qu’il réfute fortement. « La direction estime abusivement qu’il y a une entrave au travail des salariés, ce qui n’est pas le cas, indique Laurent Santoire, de la CGT. Les salariés travaillent librement, pour ceux qui le souhaitent. » Les grévistes sont appuyés par l’union des syndicats des travailleurs de la métallurgie (USTM) de Belfort-Montbéliard, qui s’est fendue d’un communiqué de presse. « Tous les faits reprochés par les divers témoignages, joints au dossier, certains anonymes, sont faux et soulignent une certaine discrimination envers les grévistes et les représentants CGT », indique le document, qui invite à ne pas laisser « tomber [les] camarades d’Arabelle solutions ».

La tract d’ajouter encore : « Aucune violence, aucune dégradation, aucun blocage des salariés voulant travailler n’ont été constatés par l’huissier sur place. » L’USTM « souligne et atteste que tout se passe dans le calme malgré les multiples attaques et provocations de la direction ».

La direction estime que la grève « est abusive », regrette Laurent Santoire. Qui replace les raisons de la colère des grévistes, qui se sont mobilisés spontanément, initialement, sans les syndicats : un vide de primes pour 2025. « Ils avaient 1 500 euros de primes avant (en 2024, NDLR). Ils auront 1 600 euros après (en 2027, 2028 et 2029, NDLR). Et là (en 2025 et 2026, NDLR), c’est le vide. Et le vide amène le conflit », image Laurent Santoire. Jeudi, la direction proposait 800 euros de primes pour 2025 pour les techniciens et ouvriers et 500 euros pour les cadres qui n’ont pas de part variable. « On est très loin des 1 5 00 euros », rouspète Laurent Santoire. Cette contre-proposition a recréé de la tension.

Sollicitée, la direction a répondu, en fin d’après-midi, ce lundi : « Nous réaffirmons notre attachement au dialogue social et au respect mutuel. Nous avons pris les mesures nécessaires pour veiller à ce que le mouvement se déroule dans le respect du cadre légal, conformément aux principes qui encadrent le droit de grève. Nous avons formulé une proposition, que nous espérons voir acceptée, afin que les discussions en cours puissent aboutir à une résolution constructive. »