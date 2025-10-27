Arabelle Solutions : des grévistes assignés en justice par la direction

Piquet de grève, porte de la Découverte, à Belfort, par les CGT de GE Vernova, Alstom et Arabelle solutions.
Piquet de grève, porte de la Découverte, à Belfort, par les CGT de GE Vernova, Alstom et Arabelle solutions. | ©DR

La direction d’Arabelle Solutions durcit le ton. Elle assigne en justice des représentants syndicaux, estimant que la liberté de travailler est entravée. La CGT y voit une manière de criminaliser le droit de grève.

Le conflit autour des primes prend un nouveau tournant, à Arabelle Solutions, à Belfort. Jeudi, alors que l’on se dirigeait vers une résolution du conflit, direction et gréviste n’ont finalement pas trouvé de terrain d’entente (lire notre article). Le conflit s’est enlisée. La CGT a même sollicité la médiation de la préfecture pour résoudre le différend. Selon la CGT, une réunion est programmée ce mardi matin avec le préfet.

Après près de 14 jours de grève, la situation continue de se tendre. Six représentants syndicaux de la CGT, deux grévistes ainsi que l’union départementale du Territoire de Belfort sont assignés en justice, ce mardi 28 octobre, à 14 h, dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure ; la procédure est invoquée dans le cadre d’une urgence manifeste, afin d’obtenir une décision provisoire rapide.

Jeudi, face à l’échec de la négociation, les accès livraison du site avaient été bloqués, même à l’entrée des Trois-Chênes, par des grévistes en colère ; les tourniquets avaient été maintenus pour que ceux qui le souhaitent puissent entrer dans les usines. Cela a été libéré rapidement assure-t-on au Trois et toutes les livraisons ont été assurées ajoute-t-on ; seulement un piquet de grève est maintenu porte de la Découverte, qui vise « à se rassembler et à communiquer, non pas à entraver », indique un délégué syndical CGT. 

"Aucune violence, aucune dégradation, aucun blocage"

Selon la CGT, la direction estime « qu’il y a un blocage du site », indique un délégué syndical. Ce qu’il réfute fortement. « La direction estime abusivement qu’il y a une entrave au travail des salariés, ce qui n’est pas le cas, indique Laurent Santoire, de la CGT. Les salariés travaillent librement, pour ceux qui le souhaitent. » Les grévistes sont appuyés par l’union des syndicats des travailleurs de la métallurgie (USTM) de Belfort-Montbéliard, qui s’est fendue d’un communiqué de presse. « Tous les faits reprochés par les divers témoignages, joints au dossier, certains anonymes, sont faux et soulignent une certaine discrimination envers les grévistes et les représentants CGT », indique le document, qui invite à ne pas laisser « tomber [les] camarades d’Arabelle solutions ».

La tract d’ajouter encore : « Aucune violence, aucune dégradation, aucun blocage des salariés voulant travailler n’ont été constatés par l’huissier sur place. » L’USTM « souligne et atteste que tout se passe dans le calme malgré les multiples attaques et provocations de la direction ».

La direction estime que la grève « est abusive », regrette Laurent Santoire. Qui replace les raisons de la colère des grévistes, qui se sont mobilisés spontanément, initialement, sans les syndicats : un vide de primes pour 2025. « Ils avaient 1 500 euros de primes avant (en 2024, NDLR). Ils auront 1 600 euros après (en 2027, 2028 et 2029, NDLR). Et là (en 2025 et 2026, NDLR), c’est le vide. Et le vide amène le conflit », image Laurent Santoire. Jeudi, la direction proposait 800 euros de primes pour 2025 pour les techniciens et ouvriers et 500 euros pour les cadres qui n’ont pas de part variable. « On est très loin des 1 5 00 euros », rouspète Laurent Santoire. Cette contre-proposition a recréé de la tension.

Sollicitée, la direction a répondu, en fin d’après-midi, ce lundi : « Nous réaffirmons notre attachement au dialogue social et au respect mutuel. Nous avons pris les mesures nécessaires pour veiller à ce que le mouvement se déroule dans le respect du cadre légal, conformément aux principes qui encadrent le droit de grève. Nous avons formulé une proposition, que nous espérons voir acceptée, afin que les discussions en cours puissent aboutir à une résolution constructive. »

"Nous refusons toute forme d’intimidation"

Dans un communiqué adressé ce lundi après-midi, « La CGT affirme que la liberté d’organiser, de se mobiliser, de faire grève et de défendre ses droits ne peut être négociée. Nous refusons toute forme d’intimidation, de sanction, de surveillance abusive ou de pression contre les représentants syndicaux. Nous exigeons le respect total du droit syndical, de la liberté d’expression au travail, et de la dignité des salariés mobilisés. »

