Stellantis : le centre de R&D de Belchamp est-il menacé ?

Dans sa réponse au député, la secrétaire d’État a toutefois souligné la « forte pression internationale » de la recherche automobile française, rappelant que les compétences des ingénieurs étrangers étaient de plus en plus « reconnues ». Les cycles de développement y sont plus rapides, dit-elle, de l’ordre de 12 mois pour un nouveau véhicule, contre 36 en Europe indique-t-elle. « C’est un facteur d’attractivité indéniable, en notre défaveur », alerte Clara Chappaz. « Il est donc absolument critique que les constructeurs et les équipementiers européens accélèrent leur processus de développement et adopte des outils modernes au service de la compétitivité des sites de R&D européens », invite la secrétaire d’État. Elle finalise en précisant que les débats budgétaires devraient confirmer le crédit impôts-recherche, même si son fonctionnement pourrait être revu.

Matthieu Bloch compte « sur la prudence et l’extrême vigilance du gouvernement sur ce sujet vital pour la pérennité de l’industrie automobile dans le Pays de Montbéliard ».