Carlos Tavares à Sochaux : « On ne fait pas souffrir les fournisseurs, on leur demande de faire comme nous »

Par quoi passe cette baisse des coûts ? Par de la sous-traitance dans des pays dits “low-cost”, une logique assumée par le directeur général. Quant à la sous-traitance européenne, française, « elle doit faire un effort ». Mais cela n’est pas un problème pour le directeur général, qui affirme que les sous-traitants ne sont pas plus pressurés que l’entreprise Stellantis elle-même. « Nous sommes sereins dans les demandes que nous faisons. Tout ce que nous demandons aux fournisseurs, ce sont des choses que nous avons déjà faites en interne. » Et d’ajouter que cette réduction demandée lui « vaut beaucoup de critiques, mais cela ne me gêne pas », affirme-t-il.

Comment doivent se comporter les sous-traitants pour s’en sortir, sans rogner entièrement leurs marges ? « Il faut utiliser sa cervelle. Être astucieux pour gérer les coûts. Notre force en Occident, c’est cela : notre éducation scientifique et notre cervelle. C’est ce que nous devons promouvoir. On ne fait pas souffrir les fournisseurs, on leur demande de faire comme nous. Il n’y a pas de dimension de souffrance mais d’imagination et d’éducation scientifique. »