Stellantis : 6,1 millions d’euros pour une zone de tests de batterie à Belchamp

« Cet investissement, qui vient compléter la mutation de son site de Belchamp , est la juste continuité de la modernisation des moyens d’essais », salue la CFE-CGC dans son communiqué. Le syndicat souligne l’importance de la création et de la maîtrise de « cette chaine de valeur batterie », dixit le délégué syndical Laurent Oechsel, entre du prototypage, de la production et des tests. Il apprécie « les synergies » possible. « La batterie et son architecture sont des éléments structurants et contraignants pour les plateformes, qu’il est nécessaire de maitriser dans sa conception et sa validation », poursuit la CFE-CGC, qui attend plus d’investissement sur les infrastructures de Belchamp, notamment en termes de sobriété énergétique, face à des bâtiments « vieillissants ».

Le groupe dispose d’un site de tests aux États-Unis. Celui de Belchamp sera le seul en Europe.