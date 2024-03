Forvia réduit les émissions de CO2 de ses sites de Bavans et Seloncourt

Forvia a annoncé, le 19 février, son intention de supprimer 10 000 postes en Europe (lire notre article), générant beaucoup d’inquiétudes chez ses salariés et les élus (lire notre article). Ce 5 mars, l’équipementier automobile annonce « électrifier intégralement deux centres de R&D à Bavans et à Seloncourt d’ici mi-2024 », annonce-t-il dans un communiqué de presse. Ces investissements vise à réduire la consommation électrique de l’industriel et à remplacer les énergies fossiles par de l’électricité. Ce projet concerne la scope 1. Elle traite les émissions directes de gaz à effet de serre de l’entreprise : chauffage ; émissions des véhicules de l’entreprise… Forvia va utiliser « un modèle innovant d’électrification en tant que service (Electrification-as-a-Service ou EaaS) », qui cherche les meilleures performances énergétiques. Forvia réduira ses émissions de 85 % sur le site de Bavans et de 100 % sur le site de Seloncourt.

« Les systèmes de chauffage et de distribution des sites de Bavans et de Seloncourt seront modernisés avec les dernières technologies en matière de pompes à chaleur, de chaudières électriques, de déstratification d’air et de gestion énergétique », détaille le groupe. « Avec l’électrification complète du système de chauffage, le site de Bavans réalisera des économies d’environ 2,6 GWh de gaz naturel par an. Les économies du site de Seloncourt s’élèveront à environ 540 MWh par an », ajoute-t-il.

Forvia vise à atteindre le zéro émission nette de CO2 en 2045, que ce soit ses propres activités que celles impliquées en amont et en aval nécessaires à ses productions (déplacement, transport, achat de produits…).