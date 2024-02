Forvia : un silence assourdissant après l’annonce de 10 000 suppressions de postes

Ce qui dérange profondément, c’est aussi que le groupe touche de l’argent public, des subventions européennes et françaises sans aucune obligation du maintien de l’emploi. « Il serait temps que les élus prennent leurs responsabilités et dénoncent le chantage permanent des grands groupes qui réclament toujours plus de subventions pour toujours moins d’emplois », dénoncent les délégués syndicaux.

« Où sont les milliers d’emplois face aux millions d’euros ? », martèlent les organisations syndicales qui regrettent le manque d’implication des élus locaux dans le dossier. « Où sont passés les politiques ? Leur silence à eux aussi est assourdissant », estime encore Tarek Zarhdad. Il cible notamment le député Nicolas Pacquot, élu dans la 3e circonscription du Doubs. « Ils doivent demander où est passé l’argent versé. Aujourd’hui, les politiques ne sont pas aux côtés des syndicalistes. » Autour de ces suppressions, ce sont « les petites entreprises sous-traitantes qui vont être touchées », estime Eric Nappiot. « Et l’écosystème politique a baissé les bras », ajoute-t-il.

Pour le moment, seuls les élus communistes régionaux ont réagi publiquement en envoyant une lettre au directeur général de Forvia et en la transmettant à la presse. Dans cette lettre, ils affirment que le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a depuis cinq ans subventionné la stratégie hydrogène. Selon Mathieu Guinebert et Muriel Ternant, tous deux conseillers régionaux, ces aides représentent plus de 7 millions d’euros « lorsqu’on prend en compte les aides indirectes ». Plusieurs questions sont posées. Qu’en est-il du carnet de commandes dans le site d’Allenjoie ? Qu’en est-il du marché Renault, Mercedes ? Quel avenir pour la filière échappement ? Quel avenir pour les emplois sur le site ?

« Nous estimons que Faurecia doit rendre des comptes; l’argent public dont l’entreprise a bénéficié, c’est autant d’argent mis en commun par l’ensemble de nos concitoyennes et concitoyens », exposent les élus. Ils ont sollicité en urgence un rendez-vous auprès de Patrick Koller, directeur général du groupe, afin d’obtenir des réponses sur le devenir du site d’Allenjoie et sur les projections en termes d’effectifs sur ce même site.

Les syndicats aussi aimeraient une entrevue avec un membre de la direction du site. Un interlocuteur qui « parlera d’une seule voix en donnant le même niveau d’information à tout le monde ». Alors qu’aujourd’hui, la politique de communication est plutôt, selon les syndicats, d’ « allumer des contre-feux en nous disant que ce ne sera pas pour nous, mais pour le voisin, afin qu’on ne se rende compte de rien », détaille Jean-Luc Scanavin, délégué syndical CFDT à Bavans (échappement).