Allenjoie : l’implantation industrielle de Forvia en chiffres

Forvia a investi 250 millions d’euros dans ces deux usines, dont 170 millions pour l’usine Clean Mobility et 80 millions d’euros pour l’usine de sièges, une usine « juste à temps (JAT) », qui nécessite moins de robotisation. « Une usine JAT reçoit des commandes clients qui sont traitées et produites en temps réel afin d’être livrées aux clients au moment où les produits sont nécessaires et éviter leur stockage prolongé », replace Forvia. Les usines représentent 25 000 m2 de production. L’usine de siège peut produire 2 000 sièges par jour et dispose d’une capacité de stockage de 1 500 produits. L’usine produit des kits pour quatre modèles Stellantis : DS 7, Peugeot 308, 408 et 508. « À terme, l’usine fabriquera des kits de sièges pour six modèles différents, en incluant le nouveau Peugeot e3008 et un futur nouveau véhicule », indique Forvia. Dans l’usine hydrogène, 120 personnes ont déjà été formées en interne par l’école de Forvia de l’hydrogène, H2 school, pour préparer le transfert vers la nouvelle activité.