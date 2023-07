Allenjoie : au coeur de l’usine de réservoirs hydrogène de Faurecia

Les ventes de l’équipementier automobile Forvia ont fortement progressé (+21,3%) au premier semestre 2023 par rapport à l’an dernier, grâce au rétablissement du marché automobile mondial, a annoncé le jeudi le groupe, qui a revu ses objectifs à la hausse. Le résultat opérationnel de Forvia a lui bondi de 69,6%, à 675 millions d’euros. Le secteur a été porté par “une demande soutenue et une amélioration progressive de l’offre de semi-conducteurs”, a indiqué le directeur général du groupe Patrick Koller, cité dans le communiqué. Au premier semestre, les ventes de véhicules dans le monde ont atteint 43,3 millions d’unités, en hausse de 11,2%. Forvia a donc revu à la hausse son hypothèse de ventes de voiture dans le monde en 2023 à 86 millions d’unités contre une estimation de 82 millions auparavant. Le septième équipementier automobile mondial a donc relevé ses objectifs en améliorant sa prévision de chiffre d’affaires pour 2023 à entre 26,5 et 27,5 milliards d’euros, 1,3 milliard d’euros de plus qu’auparavant. Même chose pour la marge opérationnelle qui devrait se situer entre 5,2 et 6,2% contre une estimation située entre 5 et 6% précédemment. Forvia a également enregistré un niveau de commandes élevé au premier semestre, à 15 milliards d’euros. La moitié de ces commandes concernent l’activité véhicule électrique et “inclut un contrat important remporté avec un grand constructeur de voitures électriques américain et l’obtention d’un marché prometteur dans le système de stockage d’hydrogène”, indique le groupe dans son communiqué. Forvia (sièges, planches de bord, électronique, éclairage, dépollution) a également annoncé avoir renforcé son partenariat avec le constructeur de voitures électriques chinois BYD, avec la construction d’une usine d’assemblage de sièges en Thaïlande. Le chiffre d’affaire de l’équipementier a bondi de 25,2% en Asie – la plus forte hausse parmi toutes les régions du monde. Le groupe, qui rassemble le français Faurecia et l’allemand Hella, a bénéficié de l’amélioration de l’offre des semi-conducteurs. “Nous faisons face à un nombre de difficultés et une durée des difficultés qui se réduisent”, a salué le directeur financier Olivier Durand, tout en reconnaissant que le problème majeur restait l’inflation. Ces bonnes performances permettent à Forvia d’accélérer son désendettement avec un ratio dette sur Ebitda (excédent brut d’exploitation) de 2,4 contre 3,1 un an auparavant. Forvia souhaite ramener ce ratio à 1,5 d’ici 2025, soit un ratio identique à celui de Faurecia avant le rachat de Hella. “Nos résultats sont en ligne avec notre plan de marche”, a assuré Olivier Durand.