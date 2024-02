Automobile : Forvia prévoit de réduire fortement ses effectifs en Europe

Il est redevenu bénéficiaire mais reste endetté, a indiqué sa direction en présentant ses résultats pour l’année 2023. Ce projet pourrait “impacter jusqu’à 10 000 emplois” d’ici 2028, a indiqué la direction de l’équipementier dans un communiqué. Forvia comptait 75 500 salariés en Europe fin 2023, notamment en France, en Allemagne, en Pologne, en République tchèque et en Espagne.

“Ça va concerner tous les sites mais pas de la même manière”, a précisé le directeur financier de Forvia, Olivier Durand, lors d’une conférence de presse. Ce plan d’économies, qui doit atteindre 500 millions d’euros par an d’ici 2028, passera par des suppressions de postes et un recours moindre à des intérimaires, entre autres. Certains sites pourraient en outre bénéficier d’un regain d’activité.

“On doit s’assurer de limiter les recrutements au nécessaire, gérer le volant de flexibilité que nous avons à travers nos sous-traitants. Notre industrie bouge régulièrement et nous savons ajuster nos capacités industrielles”, a expliqué Olivier Durand. “On a eu une baisse du marché européen, et on ne voit pas de progression possible à court ou moyen terme. Et on a un certain nombre de sites qui ne fonctionnent pas à leur pleine capacité”, a expliqué M. Durand. “Nous voulons manifester notre ambition de rétablir notre compétitivité complète”.