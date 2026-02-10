Municipales : les enjeux à connaître à Montbéliard

→ De moins en moins de Montbéliardais

D’après l’Insee, Montbéliard a atteint son pic de population dans les années 80 en dépassant les 30 000 habitants. Mais depuis, la démographie ne cesse de diminuer pour atteindre 25 516 en 2022. Cette tendance peut s’expliquer par l’augmentation du taux de mortalité et la diminution du taux de natalité. Entre 1968 et 1975, le taux de mortalité était de 7,3 ‰ alors qu’entre 2016 et 2022, il était de 10,7 ‰. Concernant le taux de natalité, sur les mêmes périodes, il est passé de 20 ‰ à 10,6 ‰. Concrètement, cela signifie qu’il y a de moins en mois de naissances et de plus en plus de décès à Montbéliard. Pour autant, le solde naturel, c’est-à-dire l’écart entre le nombre de décès et de naissances est encore stable. La dynamique négative de l’emploi depuis plusieurs décennies est l’autre facteur d’explication du recul de la population. Dans le pays de Montbéliard, la population continue de diminuer; l’agglomération compte dorénavant 138 040 habitants contre 142 575 habitants en 2010, en considérant le découpage actuel de l’agglomération, avec 72 communes. En 1975, on comptait 160 591 habitants dans le pays de Montbéliard.

→ Quel est le profil de l’habitant type ?

Concernant l’âge, la tranche la plus représentée à Montbéliard est celle des 45-59 ans avec 19,2 % de la population en 2022, selon des données de l’Insee. Un tendance à souligner : la tranche 15-25 ans est en diminution depuis 2011. Elle est passé de 17,4 % en 2011 à 15,7 % en 2022.

L’habitant type est une femme (51 %) et, si l’on retire les retraités, ouvrière (17,4 %). Elle fait partie des 62 % d’actifs ayant un emploi mais elle a 14,8 % de risques d’être au chômage. Pour aller au travail, elle doit aller dans une autre ville (79,1 %) et elle s’y rend en voiture (85,1 %). Elle a 18,3 % de risque d’être en dessous du seuil de pauvreté contre 14,9 % en moyenne national (en 2021). Elle habite avec sa famille (61,4 %) et a des enfants (41,7 %). L’habitante type vit en maison (53,6 %) construite entre 1946 et 1970 (30,3 %).

→ Quelle est la situation dans les quartiers prioritaires ?

Selon le système d’information géographique dédié aux politiques de la ville, le quartier de la Petite-Hollande a perdu des habitants entre 2015 et 2024. La population est passée de 7 632 à 7 069 en neuf ans. La surface s’est aussi agrandie en passant de 57 ha à 84 ha. Depuis 2016, ce quartier est en plein réaménagement dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (lire notre article). L’objectif : améliorer les conditions de vie dans les quartiers prioritaires.

La Chiffogne est un autre quartier prioritaire de la Montbéliard. Situé au nord-ouest de la cité des Princes, ce quartier reste stable au niveau de sa population. Entre 2015 et 2024, le nombre d’habitants est passé de 2 166 à 2 137. Le seuil de pauvreté atteint les 51 %. Un taux équivalent à celui de 2015. Le pays de Montbéliard compte cinq autres quartiers relevant de la politique de ville : Les Champs Montants (Audincourt) ; Champvallon (Bethoncourt) ; Les Fougères (Grand-Charmont) ; Les Graviers-Evoironnes (Sochaux) ; et Les Buis (Valentigney). Selon l’agence d’urbanisme, 14 % des habitants de l’agglomération habitent dans ces quartiers, soit près de 20 000 habitants.