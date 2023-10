Montbéliard : l’ex-polyclinique des portes du Jura, une requalification aux multiples facettes

Le centre cycliste d’Étupes accompagne depuis 49 ans de jeunes espoirs dans la conjugaison de leurs études, avec la pratique du cyclisme de haut niveau. Accueillant des sportifs de plus en plus jeunes et venant de toute la France et de l’étranger, l’objectif est de les mettre dans de bonnes conditions pour leur permettre une pratique optimale du sport. Au total, ce sont 15 jeunes qui seront accueillis sur le site de l’ex-polyclinique dans des chambres individuelles.

Ce partenariat leur permettra d’être directement sur le campus, d’avoir des formations sport et santé sur place, d’être plus visible et facilement identifiable. En France, seulement trois autres centres existent et aucun ne propose cette proximité avec les universités et autres formations.