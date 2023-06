Le Cnam s’installe à Montbéliard et développe des filières pour dynamiser le territoire

Le conservatoire national des arts et métiers (Cnam) s’installe à Montbéliard, sur le campus des portes du Jura. L’inauguration, qui a eu lieu mercredi 21 juin, donne un nouvel élan à cet établissement public d’enseignement supérieur qui avait déjà des liens dans le territoire, sans avoir de pied à terre. Cette installation signe le début d’un partenariat solide avec les établissements et structures dédiées à la vie universitaire que sont entre autres le pôle formation de L’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), le Greta, le lycée des Huisselets ou encore le lycée Nelson Mandela, dans sa licence professionnel plasturgie. Le lieu sera aussi un lieu d’accueil destiné aux étudiants, aux personnes en reconversion, aux actifs. Son but : soutenir la re-dynamisation du tissu économique et industriel, renforcer l’offre de formation et accompagner la montée en compétence des apprenants, notamment sur les nouvelles mobilités, la numérisation et l’industrie 4.0. Mais aussi de mieux accompagner, dans un lieu donné, les reconversions professionnelles.