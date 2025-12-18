Population : le Territoire de Belfort, seul département de la région avec un déficit migratoire

A Belfort, l’évolution du nombre d’habitants est surveillée comme le lait sur le feu. Et tout particulièrement dans la perspective des élections municipales de mars 2026. Le sujet a déjà été au centre d’un débat entre Bastien Faudot, candidat déclaré aux municipales (notre article), et Damien Meslot, maire de Belfort ; il n’a pas encore annoncé s’il serait candidat. Le sujet a été évoqué lors de la dernière réunion du Grand Belfort et lors du dernier conseil départemental. Il l’a, à nouveau, été ce mercredi 17 décembre, lors du conseil municipal, à l’occasion d’un point sur la revitalisation du territoire. Damien Meslot s’est réjouit du gain de 277 habitants (population totale) que lui a annoncé l’Insee le matin, à la veille de la conférence de presse de ce jeudi matin. Hausse qui vient s’ajouter aux 300 habitants de plus annoncés en décembre 2024. « Deux années de suite, c’est une tendance. La France perd des habitants ; on va à l’opposé des choses », s’est réjoui Damien Meslot. Au 1er janvier 2022 (donc publié en janvier 2025), la population de référence de Belfort était de 45 646, selon les données de l’Insee. Celle qui est communiqué ce jour est de 45 912, soit une hausse de 266 habitants (en regardant la population municipale, qui a valeur légale). « On a perdu 5000 habitants », a déploré Bastien Faudot ! « Il y a un décalage entre la réalité et votre autosatisfaction. C’est une bonne nouvelle s’il y a un rebond, mais cela ne justifie en aucun cas votre autosatisfaction », a-t-il insisté.

L’Insee ne compare jamais deux millésimes successifs, car le cycle de consolidation statistique se fait sur cinq ans (6 ans sur le dernier à cause du covid qui implique donc de comparer 2023 avec 2017). Les grandes villes ne sont recensées qu’en partie chaque année et les petites communes en totalité tous les 5 ans, d’où un cycle complet tous les 5 ans. Pour que les données soient robustes, il faut donc comparer sur du moyen terme. La hausse observée entre 2022 et 2023, communiquée respectivement fin 2024 et fin 2025 doit donc être confirmée dans les années à venir. Entre 2023 et 2017, Belfort a perdu des habitants, passant de 47 656 à 45 912, soit une baisse de 0,6 % par an. Par contre, cette baisse est moins rapide que lors de la période précédente (2012-2017) où elle était de – 1 %.

Damien Meslot a rejeté la faute de cette tendance à la gauche en expliquant que si la population avait connu un pic à plus de 55 000 habitants, la baisse avait commencé bien avant son arrivée à la tête de la municipalité. Il argumente aussi sur les répercussions des plans sociaux d’Alstom et de GE et se réjouit du redémarrage de ces deux entreprises, ainsi que de la bonne santé d’Arabelle Solutions. « Arabelle doit embucher 300 personnes ; Alstom prévoit l’embauche de 450 salariés. »