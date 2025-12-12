Belfort : la majorité départementale fait bloc pour un budget fortement contesté par l’opposition

Plus de deux heures de discussion sur le budget 2026 du conseil départemental du Territoire de Belfort n’auront pas permis de mettre d’accord majorité et opposition, lors de la réunion de ce jeudi 11 décembre. Sauf sur la responsabilité de l’Etat quant aux difficultés financières des départements, comme cela avait été le cas lors du débat sur les orientations budgétaires (lire notre article ici).

C’est sur ce point que Florian Bouquet (LR), président du conseil départemental du Territoire de Belfort, a commencé sa présentation. « Une soixantaine de départements sont en difficulté ; combien serons-nous fin 2026 », a-t-il lancé, avant de dénoncer un « effet ciseau orchestré par Bercy ». Autre pierre dans le jardin de l’Etat : « Nous avons la responsabilité locale de faire face à des besoins croissants et de répondre à l’impérieuse nécessité de produire des budgets à l’équilibre, ce que l’Etat ne sait pas faire ».

Florian Bouquet a ensuite présenté un budget avec des dépenses de fonctionnement en hausse de 0,24 % et des recettes de fonctionnement espérées en hausse de 2,3 % (espérées, car le budget de l’Etat n’étant pas encore adopté, certaines données financières sont encore indécises).

Côté investissements, il a annoncé 24,5 millions inscrits au budget prévisionnel, ce montant ne prenant pas en compte les reports de 2025 sur 2026.

Se plaisant à qualifier les départements de « clé de voute de la cohésion sociale », il affirmé que « les solidarités restent la priorité » de la majorité départementale. Ainsi, il a annoncé 31,7 millions d’euros pour l’insertion, dont 22,6 millions pour le RSA, plus de 24 millions pour la protection de l’enfance, 44,8 millions pour l’autonomie, ces sommes entrant dans les dépenses de fonctionnement.

Selon un graphique présenté en séance, les dépenses sociales représentent 61 % du budget de fonctionnement (103,2 millions d’euros), la masse salariale 23 % (38,4 millions d’euros), sur un total de 170,3 millions d’euros. Le total des dépenses d’investissements s’élève à 25,2 millions d’euros. Le montant total du budget provisionnel s’élève à 195,2 millions d’euros.

Florian Bouquet s’est félicité d’une « dette saine », avec un endettement total de 80 millions, dont 86 % à taux fixes et 14 % à taux variables : « Nous sommes relativement à l’abri d’évolutions de taux d’emprunts ».