PUB

Grand Belfort : passe d’armes sur l’endettement

Illustration emprunts et budget | © Le Trois P.-Y.R.
Bastien Faudot a remis en cause le niveau d'endettement du Grand Belfort; son président, Damien Meslot, l'a totalement assumé. | illustration © Le Trois P.-Y.R.

Pour Bastien Faudot, l’endettement du Grand Belfort, dérive dangereusement. Pour Damien Meslot, président du Grand Belfort, la communauté d’agglomération s’endette de façon vertueuse en empruntant pour des investissements.

Une décision modificative du budget du Grand Belfort a provoqué une petite passe d’armes entre Damien Meslot, président (LR), et Bastien Faudot, élu d’opposition (GRS), le mercredi 9 décembre, lors de la réunion des élus de la communauté d’agglomération. Pas sur les modifications en elles-mêmes, somme toute modiques à l’échelon du budget du Grand Belfort, mais sur l’endettement.

Bastien Faudot a profité de ce point à l’ordre du jour pour tirer la sonnette d’alarme sur l’évolution de l’endettement en dix ans, entre 2014 et 2024. Selon lui, elle serait passée de 23 millions d’euros à 70 millions « Trois fois plus qu’en 2014 », s’est-il offusqué. Et comme la comparaison pourrait être sujette à caution en raison de la fusion avec la communauté de communes du Tilleul et de la Bourbeuse le 1er janvier 2017, il a pris soin d’avancer un autre critère de comparaison : l’endettement par habitant. Selon Bastien Faudot la moyenne de l’endettement des communautés d’agglomération comparables en France est de 383 euros par habitant, alors qu’elle est de 686 euros par habitant pour le Grand Belfort. Il a aussi pointé la perte de 5000 habitants de l’agglomération en l’imputant en presque totalité à la ville de Belfort et a dénoncé un transfert de charges de la Ville de Belfort vers l’agglomération. En se demandant « où va cet argent ? », il a réclamé « un audit clair et un plan de désendettement ».

"J'assume ce que nous avons investi!"

« Chaque fois qu’il y a eu élection, j’ai dit que c’est à la nouvelle équipe de voter son budget ; ce sera fait en avril », soit après les municipales, a rétorqué Damien Meslot sur ce dernier point. Quant aux chiffres, il ne les a pas contestés ; il a en revanche argumenté sur le bien-fondé des emprunts : « On a fait des investissements, a rétorqué le président du Grand Belfort ! 22 millions d’euros sur l’Aéroparc ! 13 millions pour la nouvelle piscine ; elle est là et elle durera cinquante ans ! Nous avons racheté les parts du Département dans Tandem pour 6,6 millions d’euros. On s’est enrichis ! Soit on investit, soit on n’investit pas. Et si on n’investit pas, on se déclasse. J’assume ce que nous avons investi ! ». Damien Meslot a même prédit une probable hausse des emprunts en raison de nouveaux investissements à faire, en lien avec des discussions avec de grands groupe pour une éventuelle implantation. Il a également indiqué que la capacité de désendettement du Grand Belfort reste « satisfaisante ».

Pour répondre au reproche sur la baisse de la population, Damien Meslot a souligné que six tours ont été rasées dans le quartier des Résidences à Belfort et une barre aux Glacis, et que deux sont d’ores et déjà vidées et doivent être démolies prochainement. Confiant dans l’avenir, il mise sur les recrutements à venir chez Arabelle Solutions et chez Alstom pour voir la population repartir à la hausse. « Attendez les prochains chiffres de l’Insee », a-t-il lancé en forme d’avertissement à son opposant.

La conférence de presse de l’Insee sur les chiffres de la population en Bourgogne-Franche-Comté est annoncée au 18 décembre. Nul doute que les données publiées alors seront scrutées par les uns et les autres, à quelques mois des municipales.

Nos derniers articles

Aides à domicile - Sabine van Erp de Pixabay

Services à la personne : l’Insee prévoit jusqu’à 14 000 salariés de plus dans la région d’ici 2050

Une étude « flash » de l’institut national de la statistique laisse entrevoir la création de 8000 à 14 000 nouveaux emplois dans le domaine du service à la personne en Bourgogne-Franche-Comté. Une tendance liée au vieillissement de la population.
Alix Gauer, directeur de l'Ibis Style du centre, à Montbéliard.

Comment Airbnb fragilise les hôteliers du nord Franche-Comté

La CPME du Nord Franche-Comté publie un rapport qui alerte sur les conséquences économiques pour le secteur hôtelier de la non régulation de l’hébergement de courte durée. Ce sont 20 points de perdus sur le taux d’occupation des hôtels qui a été relevé.
Un médecin généraliste prend la tension d'un patient.

Une première année de médecine à Belfort en 2027

Même s’ils l’ont jugé imparfait, les élus du Grand Belfort ont voté en faveur du projet de Contrat local de santé du nord Franche-Comté. Damien Meslot, président du Grand Belfort, s’est réjouit qu’il rende possible le lancement d’une première année de formation en professions de santé à Belfort en 2027.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC