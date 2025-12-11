Grand Belfort : passe d’armes sur l’endettement

« Chaque fois qu’il y a eu élection, j’ai dit que c’est à la nouvelle équipe de voter son budget ; ce sera fait en avril », soit après les municipales, a rétorqué Damien Meslot sur ce dernier point. Quant aux chiffres, il ne les a pas contestés ; il a en revanche argumenté sur le bien-fondé des emprunts : « On a fait des investissements, a rétorqué le président du Grand Belfort ! 22 millions d’euros sur l’Aéroparc ! 13 millions pour la nouvelle piscine ; elle est là et elle durera cinquante ans ! Nous avons racheté les parts du Département dans Tandem pour 6,6 millions d’euros. On s’est enrichis ! Soit on investit, soit on n’investit pas. Et si on n’investit pas, on se déclasse. J’assume ce que nous avons investi ! ». Damien Meslot a même prédit une probable hausse des emprunts en raison de nouveaux investissements à faire, en lien avec des discussions avec de grands groupe pour une éventuelle implantation. Il a également indiqué que la capacité de désendettement du Grand Belfort reste « satisfaisante ».

Pour répondre au reproche sur la baisse de la population, Damien Meslot a souligné que six tours ont été rasées dans le quartier des Résidences à Belfort et une barre aux Glacis, et que deux sont d’ores et déjà vidées et doivent être démolies prochainement. Confiant dans l’avenir, il mise sur les recrutements à venir chez Arabelle Solutions et chez Alstom pour voir la population repartir à la hausse. « Attendez les prochains chiffres de l’Insee », a-t-il lancé en forme d’avertissement à son opposant.

La conférence de presse de l’Insee sur les chiffres de la population en Bourgogne-Franche-Comté est annoncée au 18 décembre. Nul doute que les données publiées alors seront scrutées par les uns et les autres, à quelques mois des municipales.