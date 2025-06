Montbéliard : une nouvelle étape dans le renouveau de la Petite-Hollande

Depuis le lancement du chantier, la physionomie du quartier a profondément évolué. Environ 356 logements ont été démolis, tandis que près de 900 ont été reconstruits, réhabilités ou repensés. Le centre commercial vieillissant a été rasé, de nouveaux commerces ont vu le jour (lire ici) , et de vastes espaces ont été désimperméabilisés pour laisser place à la végétation. Plus de 500 arbres et 3 600 arbustes ont été plantés, accompagnés de la modernisation complète de la voirie, de l’éclairage et des réseaux d’eau.

L’espace des Hexagones, rénové et végétalisé, a été repensé pour favoriser « la circulation douce et le lien social ». La suite du programme prévoit la construction d’une centaine de nouveaux logements sur une emprise de 11 500 m², anciennement occupée par le centre commercial. D’ici la fin de l’année, le bailleur Néolia doit y bâtir dix pavillons en accession à la propriété ainsi que dix-sept logements locatifs.