Montbéliard : la transformation du quartier de la Petite-Hollande touche à sa fin

Les espaces sportifs ont été pensés en concertation avec les habitants, notamment les jeunes, qui souhaitaient plus d’équipements pour les 13-18 ans. Le terrain de foot et de basket sont en cours de rénovation, et une aire de street workout intergénérationnelle est déjà accessible depuis l’automne dernier. « Il y avait cette demande de mobilier urbain pour les familles et un espace de street workout », souligne Alexandre Gauthier.

La dernière phase des travaux, lancée en janvier, comprend la désimperméabilisation des sols, la plantation de 31 arbres et 1 250 arbustes supplémentaires, ainsi que l’aménagement des cheminements piétons et le déploiement de l’éclairage public à faible consommation. Son coût s’élève à 756 000 euros, financés par la Ville, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et l’État via le Fonds vert.

Avec cette métamorphose, la Petite-Hollande tourne une page. Le rendez-vous est pris pour juin 2025, date à laquelle le quartier présentera son nouveau visage.