Alix Gauer, président de l’office de tourisme du Pays de Montbéliard démissionne

« Au niveau de l’office de tourisme, il y a la volonté d’avoir des retombées économiques et de se concentrer sur le développement et le suivi des Airbnb », explique-t-il. Une ligne directrice en contradiction avec son travail en tant que patron de l’Ibis et président du groupement des hôteliers. La promotion des logements meublés augmente la concurrence avec le secteur de l’hôtellerie. Un secteur déjà en crise (lire notre article).

« Il y a un livre blanc qui a été fait avec la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) , il y a des actions portées par l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) en ce sens et que malgré mes alertes, ce marché-là est complètement dérégulé », regrette le patron de l’Ibis Styles de Montbéliard. En décembre, le CPME 90 a rédigé un livre blanc dans lequel elle demande un cadre sur le secteur de l’hébergement de courtes durées pour éviter la concurrence déloyale. D’après l’observatoire du tourisme de PMA, la fréquentation des hôtels entre 2023 et 2024 a diminué de 30 % quand la fréquentation des hébergements meublés à augmenté de 6 %.