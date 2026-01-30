Alix Gauer, président de l’office de tourisme du Pays de Montbéliard démissionne

« Je ne peux pas jouer sur les deux tableaux », déplore Alix Gauer. Lundi 19 janvier, le président de l’office de tourisme du Pays de Montbéliard a donné sa démission. Il était à la fois président du groupement des hôteliers du pays de Montbéliard depuis 2018, directeur de l’Ibis Style à Montbéliard depuis cinq ans et président de l’office de tourisme depuis trois ans. Le paradoxe entre ses trois rôles l’a poussé à poser sa démission.
Indirectement, l’office de tourisme de Montbéliard fait la promotion des hébergements, types Airbnb. « Les hôteliers n’ont pas été d’accord de voir apparaître des conciergeries dans les partenaires », dénonce Alix Gauer. Il regrette d’ailleurs la mise en place des outils de gestion de suivi ou encore le contrôle de la taxe de séjour. « La directrice a fait son travail, mais moi, je ne peux pas jouer sur les deux fronts », précise-t-il.
Le secteur de l'hôtellerie en crise et en concurrence avec Airbnb
« Au niveau de l’office de tourisme, il y a la volonté d’avoir des retombées économiques et de se concentrer sur le développement et le suivi des Airbnb », explique-t-il. Une ligne directrice en contradiction avec son travail en tant que patron de l’Ibis et président du groupement des hôteliers. La promotion des logements meublés augmente la concurrence avec le secteur de l’hôtellerie. Un secteur déjà en crise (lire notre article).
« Il y a un livre blanc qui a été fait avec la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) , il y a des actions portées par l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) en ce sens et que malgré mes alertes, ce marché-là est complètement dérégulé », regrette le patron de l’Ibis Styles de Montbéliard. En décembre, le CPME 90 a rédigé un livre blanc dans lequel elle demande un cadre sur le secteur de l’hébergement de courtes durées pour éviter la concurrence déloyale. D’après l’observatoire du tourisme de PMA, la fréquentation des hôtels entre 2023 et 2024 a diminué de 30 % quand la fréquentation des hébergements meublés à augmenté de 6 %.
Un nouveau président en mai
Alix Gauer demande que soit mise en place une vision d’ensemble avec un vrai projet de développement touristique. « On se concentre sur des petites actions et ça c’est un problème », déplore-t-il. À titre d’exemple, l’observatoire du tourisme de PMA, explique que la fréquentation des sites touristiques a diminué de 9 % entre 2023 et 2024.
L’ancien président ayant démissionné avant la fin de son mandat, l’office de tourisme est gérée par les membres du bureau. Une nouvelle élection doit se tenir en mai pour élire le nouveau président.
Marie-France Bottarlini-Caputo attristée par ce départ
Marie-France Bottarlini-Caputo, vice-présidente en charge du tourisme à Pays de Montbéliard Agglomération, se dit attristée du départ d’Alix Gauer : « Depuis son arrivée, on a réussi à instaurer un véritable climat de confiance entre les élus de l’agglomération et l’office de tourisme ». Une confiance mutuelle également soulignée par l’ancien président de l’office de tourisme.
L’élue comprend la situation délicate dans laquelle se trouvait Alix Gauer. Elle le rejoint d’ailleurs sur un certain nombre de points : les normes imposées aux professionnelles de l’hôtellerie. Mais d’un autre côté, « c’est un peu compliqué parce qu’on met beaucoup de choses en place pour développer le tourisme sur le Pays de Montbéliard ».
Marie-France Bottarlini-Caputo explique que Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) a pris des mesures pour gérer la crise du secteur de l’hôtellerie. L’agglomération s’est rendue compte du problème de la taxe de séjour. « On a embauché une personne supplémentaire qui prend contact avec toutes les plateformes pour collecter cette taxe de séjour ».