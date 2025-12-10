Comment Airbnb fragilise les hôteliers du nord Franche-Comté

La première difficulté de cette offre de location en courte durée, c’est sa visibilité. « C’est le flou artistique », interpelle Louis Deroin. « Aucun outil ne permet de mesurer l’offre de ce type de location », poursuit-il. Et d’évoquer le cas d’un habitant qui détient plus de 40 logements. « C’est un hôtel fractionné », interpelle le leader syndical. Il demande ainsi de mettre en place un registre des hébergements, qui permet d’avoir une meilleure visibilité de l’offre, mais aussi de mieux collecter la taxe de séjour.

« Quand c’est un véritablement business, cela doit être géré socialement et fiscalement comme une entreprise », estime Louis Deroin, qui réclame aussi qu’un statut d’entreprise soit mis en place pour les personnes qui ne font plus ces locations comme une activité complémentaire. Ces hébergements n’ont, qui plus est, pas à répondre aux mêmes obligations que les hôtels, considérés comme des établissements recevant du public : portes coupe-feu ; draps et meubles ignifugés ; normes pour nettoyer les draps et le linge de bain ; produits non-allergènes ; plans d’évacuation ; présence d’extincteurs… « C’est une concurrence déséquilibrée », regrette-t-il. « Quand on nous impose des règles, en termes de concurrences des prix, on ne peut pas s’aligner », explique Alixe Gauer. Surtout, hôtels et gîtes ont un système normé de classement (étoiles ou épis), qui donnent des repères aux clients. Rien de tel sur les plateformes en ligne.

Louis Deroin, en professionnel de l’assurance, alerte enfin sur les trous de garanties dans la couverture de ces hébergements. « Si aujourd’hui tu ne me donnes pas ton permis de conduire, tu ne ressors pas avec une assurance pour ta voiture », compare-t-il, estimant qu’il faut quelque chose de similaire pour ces locations. Autres trous dans la raquette : la gestion des copropriétés, fragilisée par ce système de location.

« Il est temps de prendre des décisions », recommande Alix Gauer. Et des actions sont possibles localement. En qualité de président de l’office de tourisme du pays de Montbéliard, il valide l’importance d’avoir « une diversification des types de logement ». Mais il alerte sur l’absence de contrôle. Le livre blanc que vient d’éditer le syndicat a été envoyé à 600 décideurs politiques et économiques du territoire, dont les parlementaires. Un rapport qui invite notamment à s’appuyer sur les dispositions de la loi Le Meur, publiée en novembre 2024. Avec un objectif : établir une équité concurrentielle.