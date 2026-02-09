PUB

Montbéliard : le cinéma des Bains-Douches ouvre le 21 février

Le cinéma de Montbéliard s'installe dans le complexe des Bains-Douches, à partir des 21 et 22 février.
Le cinéma de Montbéliard s'installe dans le complexe des Bains-Douches. | ©Google street view
En bref

Après la fermeture administrative du cinéma Le Colisée, la mairie de Montbéliard a poussé le projet associatif d’un cinéma installé aux Bains Douches – La Scène. Le cinéma sera ouvert à partir du week-end du 21 et 22 février.

Le centre Image porte un projet de cinéma aux Bains-Douches – La Scène, pour pallier la fermeture administrative du cinéma Le Colisée (lire notre article), en partenariat avec Le Cinéma et Rien d’Autre et MA scène nationale. « Pensé comme un cinéma de proximité, Les Bains Douches – Le Cinéma propose des séances publiques principalement aux Bains Douches, et ponctuellement au Jules-Verne. Le Jules Verne qui accueillera également des projections exclusivement réservées aux scolaires », expliquent les promoteurs du projet.

L’association est composée d’une vingtaine de bénévoles. L’association défend «  une vision du cinéma comme lieu de partage, de découverte et de lien social, accessible à toutes et tous ».

Montbéliard : cinéma grand public et d'art & essai pour l'inauguration

Des soirées de rencontres et d’échanges avec des cinéastes seront au programme ; un bar sera ouvert pour permettre ces temps. Un partenariat est tissé, également, avec le restaurant des Bains-Douches.

Le nouvel équipement sera inauguré le week-end du 21 et 22 février. L’exploitation classique débutera le 6 mars. Au programme du week-end d’inauguration : films grand public et Art & Essai, séances jeune public dès 3 ans, goûter. Les films programmés : GOUROU de Yann Gozlan ; MARSUPILAMI de Philippe Lacheau, LE MAGE DU KREMLIN d’Olivier Assayas, MAIGRET ET LE MORT AMOUREUX, de Pascal Bonitzer, THE MASTERMIND de Kelly Reichardt, STAND BY ME, de Rob Reiner, LES LEGENDAIRES de, Guillaume Ivernel et L’OURSE ET L’OISEAU de Marie Caudry.

Infos pratiques : Tarifs : 7€ / 6€ (groupe) / 5€ pour les tout petits

Nos derniers articles

Isabelle Apro, candidate aux élections municipales à Héricourt.

Municipales : Isabelle Apro, candidate pour Lutte Ouvrière à Héricourt

Lutte Ouvrière annonce présenter une liste aux élections municipales, à Héricourt, conduite par Isabelle Apro, pour « dire qu’il y en a assez de travailler de plus en plus dur pour des salaires trop faibles ».
L'enseigne de la Banque de France à Belfort. | © Le Trois P.-Y.R.

Bourgogne-Franche-Comté : l’incertitude freine les entreprises

La banque de France vient de dévoiler son bilan 2025 et perspectives 2026 pour les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté. 2025 est marqué par une baisse des investissements dans un environnement incertain. 2026 est espérée meilleure.
BGE lance une série de webinaires gratuits pour aider les entreprises de l'économie sociale et solidaire confrontées aux baisses de financements.

Des webinaires pour anticiper les difficultés dans l’économie sociale et solidaire

Le DLA (Dispositif local d’accompagnement) lance une série de webinaires gratuits pour aider les structures de l’ESS (Economie sociale et solidaire) à anticiper les difficultés, alors que les financements baissent.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC