Montbéliard : le cinéma des Bains-Douches ouvre le 21 février

Le centre Image porte un projet de cinéma aux Bains-Douches – La Scène, pour pallier la fermeture administrative du cinéma Le Colisée (lire notre article), en partenariat avec Le Cinéma et Rien d’Autre et MA scène nationale. « Pensé comme un cinéma de proximité, Les Bains Douches – Le Cinéma propose des séances publiques principalement aux Bains Douches, et ponctuellement au Jules-Verne. Le Jules Verne qui accueillera également des projections exclusivement réservées aux scolaires », expliquent les promoteurs du projet.

L’association est composée d’une vingtaine de bénévoles. L’association défend « une vision du cinéma comme lieu de partage, de découverte et de lien social, accessible à toutes et tous ».