Montbéliard : le cinéma des Bains-Douches ouvre le 21 février

Le centre Image porte un projet de cinéma aux Bains-Douches – La Scène, pour pallier la fermeture administrative du cinéma Le Colisée (lire notre article), en partenariat avec Le Cinéma et Rien d’Autre et MA scène nationale. « Pensé comme un cinéma de proximité, Les Bains Douches – Le Cinéma propose des séances publiques principalement aux Bains Douches, et ponctuellement au Jules-Verne. Le Jules Verne qui accueillera également des projections exclusivement réservées aux scolaires », expliquent les promoteurs du projet.
L’association est composée d’une vingtaine de bénévoles. L’association défend « une vision du cinéma comme lieu de partage, de découverte et de lien social, accessible à toutes et tous ».
Montbéliard : cinéma grand public et d'art & essai pour l'inauguration
Des soirées de rencontres et d’échanges avec des cinéastes seront au programme ; un bar sera ouvert pour permettre ces temps. Un partenariat est tissé, également, avec le restaurant des Bains-Douches.
Le nouvel équipement sera inauguré le week-end du 21 et 22 février. L’exploitation classique débutera le 6 mars. Au programme du week-end d’inauguration : films grand public et Art & Essai, séances jeune public dès 3 ans, goûter. Les films programmés : GOUROU de Yann Gozlan ; MARSUPILAMI de Philippe Lacheau, LE MAGE DU KREMLIN d’Olivier Assayas, MAIGRET ET LE MORT AMOUREUX, de Pascal Bonitzer, THE MASTERMIND de Kelly Reichardt, STAND BY ME, de Rob Reiner, LES LEGENDAIRES de, Guillaume Ivernel et L’OURSE ET L’OISEAU de Marie Caudry.
Infos pratiques : Tarifs : 7€ / 6€ (groupe) / 5€ pour les tout petits