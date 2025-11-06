Montbéliard : les Bains-douches vont prendre le relais du cinéma Le Colisée

La Ville a donc lancé un appel à projets le 20 octobre ; il proposait « la mise en œuvre d’un dispositif temporaire d’un modèle de cinéma de proximité […], véritable lieu d’animation ouvert à tous les publics et à la diversité des œuvres ». La volonté des élus était en effet « d’offrir une solution qualitative, à la fois en termes de contenu (variétés des œuvres proposées : films grand public, Art et Essai, jeune public) et d’accès (nombre et horaires des séances) ».

La Ville a retenu l’offre présentée par un groupement associatif porté par le Centre image, auquel participent l’association le Cinéma et Rien d’Autre et MA scène nationale.

Ce projet prévoit que les projections se déroulent à la salle Les Bains Douches – La Scène, qui peut accueillir 144 personnes : le temps des projections, cette salle serait rebaptisée « les Bains Douches – Le Cinéma ».

La programmation alliera films commerciaux d’actualité (blockbusters, comédies populaires, films familiaux), programmation jeune public, et Art et Essai. Elle pourrait intégrer les temps forts de la Fédération Nationale des Cinémas Français (Printemps du cinéma, Fête du cinéma), la participation à des festivals thématiques : Mois du film documentaire, Jour le plus court, Festival Play It Again consacré aux films d’hier, Festival Cinéma Télérama et Cinéma Télérama Enfant, etc. Concernant l’Art et Essai, l’association Le Cinéma et Rien d’Autre poursuivra son travail de programmation et l’organisation de rencontres avec les cinéastes.

En parallèle de la programmation grand public, le Centre image assurera, dès les prochains jours, la diffusion d’œuvres cinématographiques en direction des écoles: la Ville met pour cela à disposition de l’association la salle de spectacle du Jules-Verne. Les enseignants pourront ainsi poursuivre leur travail sur le thème de l’éducation à l’image.