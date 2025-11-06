PUB

Montbéliard : les Bains-douches vont prendre le relais du cinéma Le Colisée

Le Colisée, à Montbéliard, fermé depuis le 15 juillet 2025.
Le Colisée, à Montbéliard, fermé depuis le 15 juillet 2025. | © archives - Le Trois - E.C

Le cinéma Le Colisée, à Montbéliard, est fermé depuis le 15 juillet. La Ville de Montbéliard a lancé un appel à projets qui débouche sur un projet associatif porté par le Centre Images. A partir de février 2026, des projections seront organisées aux Bains Douches – La Scène.

Des séances du mercredi au dimanche en période scolaire soit une vingtaine de séances et des projections 7 jours sur 7 pendant les vacances, soit une trentaine de séances, et cela à partir du mois de février. Ces séances de cinéma auront lieu aux Bains Douche – La Scène, c’est-à-dire avec une capacité de 144 places. Voilà ce qu’a annoncé, ce jeudi 6 novembre, Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard, accompagnée de d’Alexandre Gauthier, adjoint au Affaires sociales, et Philippe Tissot, adjoint chargé de la Culture et du patrimoine.
A la suite de la fermeture administrative du Colisée, la Ville de Montbéliard a recherché une solution pour palier la disparition d’ « un cinéma de proximité diffusant les films grand public, une salle d’art et essai pour les films entrant dans cette catégorie et un outil pédagogique pour les enseignants des écoles et collèges dans le cadre des dispositifs « École et cinéma » et « Collège et cinéma » soutenus à la fois par le ministère de la Culture et le Centre national du cinéma », ainsi que le détaille le dossier de presse de la Ville de Montbéliard.

A partir de février

La Ville a donc lancé un appel à projets le 20 octobre ; il proposait « la mise en œuvre d’un dispositif temporaire d’un modèle de cinéma de proximité […], véritable lieu d’animation ouvert à tous les publics et à la diversité des œuvres ». La volonté des élus était en effet « d’offrir une solution qualitative, à la fois en termes de contenu (variétés des œuvres proposées : films grand public, Art et Essai, jeune public) et d’accès (nombre et horaires des séances) ».
La Ville a retenu l’offre présentée par un groupement associatif porté par le Centre image, auquel participent l’association le Cinéma et Rien d’Autre et MA scène nationale.
Ce projet prévoit que les projections se déroulent à la salle Les Bains Douches – La Scène, qui peut accueillir 144 personnes : le temps des projections, cette salle serait rebaptisée « les Bains Douches – Le Cinéma ».
La programmation alliera films commerciaux d’actualité (blockbusters, comédies populaires, films familiaux), programmation jeune public, et Art et Essai. Elle pourrait intégrer les temps forts de la Fédération Nationale des Cinémas Français (Printemps du cinéma, Fête du cinéma), la participation à des festivals thématiques : Mois du film documentaire, Jour le plus court, Festival Play It Again consacré aux films d’hier, Festival Cinéma Télérama et Cinéma Télérama Enfant, etc. Concernant l’Art et Essai, l’association Le Cinéma et Rien d’Autre poursuivra son travail de programmation et l’organisation de rencontres avec les cinéastes.
En parallèle de la programmation grand public, le Centre image assurera, dès les prochains jours, la diffusion d’œuvres cinématographiques en direction des écoles: la Ville met pour cela à disposition de l’association la salle de spectacle du Jules-Verne. Les enseignants pourront ainsi poursuivre leur travail sur le thème de l’éducation à l’image.

Acquérir le Colisée et trouver un nouvel exploitant

Quant au cinéma Le Colisée, une délibération sera présentée au conseil municipal du 15 décembre afin d’engager une procédure de Déclaration d’utilité publique afin d’acquérir le bien et d’en confier la gestion à un nouvel exploitant. L’objectif des élus est de retrouver une offre cinématographique au Colisée.
En attendant que cette hypothèse se concrétise, le dispositif mis en place avec le Centre image, le Cinéma et rien d’autre et MA Scène nationale perdurera.

