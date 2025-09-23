Montbéliard menace d’exproprier le propriétaire du Colisée

Le Colisée a baissé le rideau le 15 juillet, par arrêté municipal. Géré par un exploitant privé, également propriétaire d’un cinéma à Colmar désormais fermé, l’établissement ne répond plus aux normes de sécurité. « Les sièges étaient éventrés, la mousse sortait. Les sièges ne tenaient plus sur leur assise », relate Marie-Noëlle Biguinet, maire Les Républicains de Montbéliard, lors d’une conférence de presse mardi 23 septembre. « Il y a eu des recommandations nombreuses issues de la commission de sécurité. Aucune n’a été respectée. Un avis défavorable a été émis par la commission. »

La municipalité estime qu’« il est inacceptable que la Ville n’ait pas de cinéma de proximité ». Le dialogue est rompu depuis début août, précise la maire, et aucun chantier n’a été engagé par le propriétaire. Montbéliard veut retrouver son cinéma. « On ne veut pas d’une friche en cœur de ville. On ne peut pas imaginer ça au pied du château. »

Face à cette situation, la Ville a décidé de saisir le tribunal administratif pour engager une procédure d’expropriation et devenir propriétaire du Colisée. « La procédure est en cours de rédaction », annonce la maire. Le tribunal devra se prononcer sur la « déclaration d’utilité publique », condition indispensable pour exproprier. Il statuera sur l’intérêt général et public de cette demande. L’objectif est ensuite de confier la gestion du cinéma à un nouvel exploitant. Mais la maire prévient : « La procédure sera très longue. On est désolé de la manière de gérer les choses. »