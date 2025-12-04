PUB
FC Sochaux : les infos à retenir avant le déplacement à Bourg-Péronnas

L'attaquant du FC Sochaux-Montbéliard Benjamin Gomel, contre le Red Star, en match amical, le 1er août 2025.
Benjamin Gomel est le meilleur buteur du FC Sochaux-Montbéliard en championnat, avec 5 buts. | ©FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Bourg-en-Bresse, ce vendredi 5 décembre, pour affronter le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01. Un match de la 15e journée de championnat de National, au double défi. À suivre sur letrois.info

Le contexte

Double enjeu pour cette rencontre : retrouver le chemin de la victoire et enfin gagner à l’extérieur. Les Jaune et Bleu n’ont plus gagné à l’extérieur depuis le 5 septembre et une victoire à Paris 13 Atletico, 3-1. Il reste sur un match nul à Fleury (lire notre article) et une défaite à domicile contre Dijon (Lire notre article). Les Doubistes veulent enfin retrouver de l’efficacité offensive. La victoire en Coupe de France contre Sarre-Union (Lire notre article) a permis de dissiper quelques doutes, malgré une plus faible adversité. Le FC Sochaux-Montbéliard est 4e, avec 21 points, 3 points derrière Versailles. Les Jaune et Bleu poursuivront à l’extérieur lors de la prochaine journée, le 12 décembre, à Valenciennes.

L'adversaire

Le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 n’est pas au mieux de sa forme. Il est avant-dernier, avec 7 points. Il ne compte qu’une victoire. Faux pas interdit pour espérer mieux. Le club de l’Ain vient d’enchainer trois défaites de suite. Pas d’euphorie non plus du côté de Sochaux. Le coach craint la jeunesse de l’équipe et note des progrès depuis quelques matchs. « Ce ne sera pas simple », tempère-t-il.

La phrase du coach

« Si on veut espérer quelque chose dans ce championnat, et surtout bien finir cette première partie de saison avant la trêve hivernale, il est évident qu’on doit reprendre des points à l’extérieur et retrouver la victoire. »

Le joueur

Le gardien Alexandre Pierre a re-signé (lire notre article), jusqu’en 2028. Cette saison, il a joué 10 matchs de championnat, dont six sans encaisser de buts.

Le chiffre

Avec 5 buts, Benjamin Gomel est le meilleur buteur du FC Sochaux-Montbéliard en championnat, cette saison. L’ailier gauche a ajouté 2 buts en Coupe de France. « J’ai envie de marquer à tous les matchs, a confié Benjamin Gomel à la presse. J’essaie de m’ouvrir des positions pour frapper du droit ou du gauche. Je suis concentré là-dessus, mais aussi sur la dernière passe. »

