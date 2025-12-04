FC Sochaux : les infos à retenir avant le déplacement à Bourg-Péronnas

Double enjeu pour cette rencontre : retrouver le chemin de la victoire et enfin gagner à l’extérieur. Les Jaune et Bleu n’ont plus gagné à l’extérieur depuis le 5 septembre et une victoire à Paris 13 Atletico, 3-1. Il reste sur un match nul à Fleury (lire notre article) et une défaite à domicile contre Dijon (Lire notre article). Les Doubistes veulent enfin retrouver de l’efficacité offensive. La victoire en Coupe de France contre Sarre-Union (Lire notre article) a permis de dissiper quelques doutes, malgré une plus faible adversité. Le FC Sochaux-Montbéliard est 4e, avec 21 points, 3 points derrière Versailles. Les Jaune et Bleu poursuivront à l’extérieur lors de la prochaine journée, le 12 décembre, à Valenciennes.