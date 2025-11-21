PUB
,

Le FC Sochaux-Montbéliard s’incline en fin de match contre Dijon

Aymen Boutoutaou, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard.
Aymen Boutoutaou a bien éclairé le jeu du FC Sochaux-Montbéliard contre Dijon, mais cela n'a pas suffi. | ©FCSM – Christian Lemontey
Alerte

Un stade Bonal des grands soirs. 18171 spectateurs. Un match à enjeux. Mais une grosse déception pour le FC Sochaux-Montbéliard qui s'incline 0-1 contre le Dijon Football Côte-d'Or, sur un but marqué à la fin du temps réglementaire.

Quelle déception ! Le FC Sochaux-Montbéliard regrettera longtemps son manque de justesse dans le dernier geste. Les situations dangereuses ont été nombreuses, notamment en seconde période. Aymen Boutoutaou a bien tenté d’éclairer le jeu avec plusieurs dribbles soyeux, mais cela n’a pas suffi. Mehdi Jeannin avait déjà sauvé les siens une première fois à la 87e minute, d’une belle parade au sol. Mais il n’a rien pu faire sur la frappe puissante depuis l’entrée de la surface de Jordan Marié (88e), qui heurte la barre transversale avant d’entrer dans le but. Les Jaune et Bleu s’inclinent 0-1 (revivre le match ici).

Le FC Sochaux-Montbéliard recule à la 4e place, doublé par Versailles qui a gagné à Châteauroux (1-3). Les Franciliens sont 3e avec 24 points, contre 21 pour Sochaux. Dijon conforte sa 2e place avec 26 points, derrière Rouen (28 points).

18171 spectateurs ont assisté à la rencontre et ont donné de la voix pour encourager les Jaune et Bleu. Mais cela n’a pas suffi. Place à la Coupe de France, le 29 novembre, contre Sarre-Union. Le FC Sochaux-Montbéliard se déplacera à Bourg-en-Bresse lors de la prochaine journée. C’est la première défaite du FC Sochaux-Montbéliard à domicile cette saison.

Nos derniers articles

,
Le FC Sochaux-Montbéliard célèbre un but contre Versailles, le 31 octobre 2025.

Revivez la défaite du FC Sochaux contre Dijon

Le FC Sochaux-Montbéliard s'est incliné contre le Dijon Football Côte-d'Or, ce vendredi 21 novembre, lors d'un derby à enjeux. Le FCSM recule à la 4e place.
,
Sandrine Larcher, maire de Delle, en discussion sur les galeries historiques de l'hôtel de ville.

Delle : Sandrine Larcher a lancé sa campagne aux élections municipales

L’actuelle maire de Delle, Sandrine Janiaud Larcher, a lancé officiellement sa campagne aux élections municipales de Delle. Sa liste se nomme : « S’unir pour Delle, agir pour demain. »
Quatrecomédiens de la troupe En Compagnie de Leroy sur scène

Belfort : En Compagnie de Leroy propose du théâtre en totale improvisation

L'improvisation est la spécialité de la troupe En Compagnie de Leroy. Ce samedi 22 novembre, les comédiens proposeront aux spectateurs d’explorer le thème « rêves d’enfance » au centre social et culturel de la Pépinière à Belfort.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC