Le FC Sochaux-Montbéliard s’incline en fin de match contre Dijon

Quelle déception ! Le FC Sochaux-Montbéliard regrettera longtemps son manque de justesse dans le dernier geste. Les situations dangereuses ont été nombreuses, notamment en seconde période. Aymen Boutoutaou a bien tenté d’éclairer le jeu avec plusieurs dribbles soyeux, mais cela n’a pas suffi. Mehdi Jeannin avait déjà sauvé les siens une première fois à la 87e minute, d’une belle parade au sol. Mais il n’a rien pu faire sur la frappe puissante depuis l’entrée de la surface de Jordan Marié (88e), qui heurte la barre transversale avant d’entrer dans le but. Les Jaune et Bleu s’inclinent 0-1 (revivre le match ici).

Le FC Sochaux-Montbéliard recule à la 4e place, doublé par Versailles qui a gagné à Châteauroux (1-3). Les Franciliens sont 3e avec 24 points, contre 21 pour Sochaux. Dijon conforte sa 2e place avec 26 points, derrière Rouen (28 points).