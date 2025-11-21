PUB
,

[EN DIRECT] Suivez le match du FC Sochaux contre Dijon

Le FC Sochaux-Montbéliard célèbre un but contre Versailles, le 31 octobre 2025.
Le FC Sochaux-Montbéliard célèbre un but contre Versailles, le 31 octobre 2025. | ©FCSM
DIRECT

Le FC Sochaux-Montbéliard accueille le Dijon Football Côte-d'Or, ce vendredi 21 novembre, pour un derby chaud, du haut du classement. La 2e place est en jeu.

Nos derniers articles

,
Sandrine Larcher, maire de Delle, en discussion sur les galeries historiques de l'hôtel de ville.

Delle : Sandrine Larcher a lancé sa campagne aux élections municipales

L’actuelle maire de Delle, Sandrine Janiaud Larcher, a lancé officiellement sa campagne aux élections municipales de Delle. Sa liste se nomme : « S’unir pour Delle, agir pour demain. »
Quatrecomédiens de la troupe En Compagnie de Leroy sur scène

Belfort : En Compagnie de Leroy propose du théâtre en totale improvisation

L'improvisation est la spécialité de la troupe En Compagnie de Leroy. Ce samedi 22 novembre, les comédiens proposeront aux spectateurs d’explorer le thème « rêves d’enfance » au centre social et culturel de la Pépinière à Belfort.
,
Le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, Julien Masson, contre le Stade Briochin, en août 2025.

FC Sochaux : les infos à retenir avant d’accueillir Dijon

L’ambiance va être chaude au stade Bonal pour le derby entre le FC Sochaux-Montbéliard (FCSM) et le Dijon Football Côte-d’Or (DFCO), ce vendredi 21 novembre. Un match à suivre le trois.info

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC