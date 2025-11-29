FC Sochaux : balade alsacienne pour filer en 32e de finale de Coupe de France

Sérieux et appliqué. Le FC Sochaux-Montbéliard s’est imposé 6-0 contre les Alsaciens de Sarre-Union, ce samedi 29 novembre, en début d’après-midi. Les Sochaliens se sont rassurés offensivement contre ce pensionnaire de Régionale 1.

Les Doubistes ont fait la différence à la demi-heure de jeu, rejoignant les vestiaires avec deux buts d’avance. Ils ont accéléré au retour des vestiaires pour faire une différence définitive à l’heure de jeu. Le coach Vincent Hognon a pu coacher rapidement en 2e mi-temps, pour reposer ses titulaires. Gomel a ouvert la marque (31e). Boutoutaou a marqué un doublé (34e et 59e). Djoco a corsé l’addition sur pénalty (63e). Loubao (85e) et Mendes (90e) ont clos le score.