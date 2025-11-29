PUB
FC Sochaux : balade alsacienne pour filer en 32e de finale de Coupe de France

L'attaquant du FC Sochaux-Montbéliard, Aymen Boutoutaou le 21 novembre 2025, contre le Dijon Football Côte-d'Or.
Aymen Boutoutaou a inscrit un doublé contre Sarre-Union, au 8e tour de Coupe de France, ce samedi 29 novembre. | ©FCSM – Christian Lemontey

Le FC Sochaux-Montbéliard s'est imposé 6-0 ce samedi 29 novembre contre Sarre-Union, dans le cadre du 8e tour de la Coupe de France. Les Jaune et Bleu filent en 32e de finale.

Sérieux et appliqué. Le FC Sochaux-Montbéliard s’est imposé 6-0 contre les Alsaciens de Sarre-Union, ce samedi 29 novembre, en début d’après-midi. Les Sochaliens se sont rassurés offensivement contre ce pensionnaire de Régionale 1. 

Les Doubistes ont fait la différence à la demi-heure de jeu, rejoignant les vestiaires avec deux buts d’avance. Ils ont accéléré au retour des vestiaires pour faire une différence définitive à l’heure de jeu. Le coach Vincent Hognon a pu coacher rapidement en 2e mi-temps, pour reposer ses titulaires. Gomel a ouvert la marque (31e). Boutoutaou a marqué un doublé (34e et 59e). Djoco a corsé l’addition sur pénalty (63e). Loubao (85e) et Mendes (90e) ont clos le score.

Le tirage au sort des 32e de finale de Coupe de France le 1er décembre

Le FC Sochaux-Montbéliard file en 32e de finale de Coupe de France, qui se joue le week-end du 20 décembre. Le tirage au sort se tient ce lundi 1er décembre, depuis le parc des princes, à partir de 19h. Les 32e de finale signe l’arrivée des clubs de Ligue 1.

La nouvelle maison d'édition belfortaine est dédiée au polar.

Une maison d’édition « spécial polars » se lance à Belfort

L’ambition n’est pas de publier des dizaines de livres chaque année, mais d’assurer trois parutions annuelles : la maison d’édition « Entre Chien&Loup » vient d’être créée par un groupe d’amis qui regroupent les compétences de l’édition depuis le comité de lecture jusqu’au placement en librairie.
,
Éric Lançon, socialiste, conseiller municipal d'opposition à Montbéliard, conseiller régional.

Éric Lançon : « Je veux être le maire de tous les Montbéliardais »

Le socialiste Éric Lançon est candidat aux élections municipales de Montbéliard, en mars 2026. Il mène la liste « Montbéliard autrement ». Solidarité, ville apaisée et centre-ville repensé sont autant de sujets soulevés par le candidat.
L’enseigne France Service.

Un nouvel espace France Services à Grand-Charmont

La préfecture du Doubs annonce l’ouverture de deux nouveaux espaces France Service dans le Doubs : à Grand-Charmont et à Métabief

