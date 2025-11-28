FC Sochaux : tout savoir avant le match de coupe de France à Sarre-Union

Prince Mendy sera aligné en défense centrale aux côtés de Mathieu Peybernes. Le joueur est habitué des joutes de Coupe de France depuis le début de saison. Une compétition qui lui permet d’avoir « du temps de jeu », alors que la charnière Vitelli-Peybernes est « performante ». « [La coupe] me permet d’être concerné », assure-t-il. Il veut aller le plus loin possible « dans cette coupe du monde », comme il la qualifie avec humour. « À moi de travailler », appuie encore le défenseur central de 31 ans, arrivé fin août dans le pays de Montbéliard, lors de la conférence de presse d’avant-match.