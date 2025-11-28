PUB
FC Sochaux : tout savoir avant le match de coupe de France à Sarre-Union

L'attaquant du FC Sochaux-Montbéliard, Martin Lecolier, contre Dijon, le 21 novembre 2025.
Le FC Sochaux-Montbéliard affronte Sarre-Union au 8e tour de la Coupe de France. | ©FCSM

8e tour de la Coupe de France pour le FC Sochaux-Montbéliard, ce samedi 29 novembre, qui se déplace à Sarre-Union, équipe de Régionale 1. Après avoir sorti aux tirs au but Pontarlier au tour précédent, le FCSM veut éviter la sortie de route en ayant dans le viseur les 32e de finale et l’arrivée des clubs de Ligue 1.

Contexte

Le FC Sochaux-Montbéliard veut repartir de l’avant après sa première défaite à domicile contre le Dijon Football Côte-d’Or, le 21 novembre (lire notre article). « C’est un coup d’arrêt à domicile », convient Vincent Hognon, le coach. Peu de turnovers pour ce match de Coupe de France. Le coach doit aligner « une équipe très compétitive pour garder un certain rythme ».

L'adversaire

Les Alsaciens de Sarre-Union (Bas-Rhin) jouent en Régionale 1 ; ils sont coachés par l’ancien entraîneur de Belfort, Anthony Hacquard. Ils ont battu Villars-L’Isle-sur-le-Doubs au tour précédent. Comme Pontarlier, les Alsaciens se présentent avec une défense à cinq analyse Vincent Hognon, qui veut éviter le piège de la Coupe de France. L’équipe alsacienne compte dans ses rangs l’ancien joueur professionnel Ludovic Guerriero (AS Nancy-Lorraine notamment).

La phrase du coach

« On ne marque pas assez en ce moment. On veut retrouver de l’efficacité. » Muet contre Dijon à Bonal, deux buts tardifs contre Pontarlier en Coupe de France le week-end d’avant (lire notre article) et un match nul et vierge contre Fleury la semaine précédente (lire notre article)… Le FC Sochaux-Montbéliard a besoin de se rassurer et de marquer.

Le joueur

Prince Mendy sera aligné en défense centrale aux côtés de Mathieu Peybernes. Le joueur est habitué des joutes de Coupe de France depuis le début de saison. Une compétition qui lui permet d’avoir « du temps de jeu », alors que la charnière Vitelli-Peybernes est « performante ». « [La coupe] me permet d’être concerné », assure-t-il. Il veut aller le plus loin possible « dans cette coupe du monde », comme il la qualifie avec humour. « À moi de travailler », appuie encore le défenseur central de 31 ans, arrivé fin août dans le pays de Montbéliard, lors de la conférence de presse d’avant-match.

Le chiffre

Les 32e de finale de Coupe de France. Elles sont dans le viseur des Jaune et Bleu, après ce 8e tour. Le prochain tour correspond à l’entrée en lice des clubs de Ligue 1. Les matchs sont programmés le week-end du 20 décembre. Se qualifier pour ce tour permet aussi de mieux « gérer la trêve hivernale », assure le coach.

Les absents

Arthur Vitelli souffre d’une contracture et est préservé. Boubacar Fofana souffre du dos. Enzo Dodé ne sera pas non plus sur la feuille de match. Côté gardien, le coach n’a pas dévoilé qui serait aligné entre Alexandre Pierre (de retour de sélection nationale haïtienne) et Medhi Jeannin, aligné contre Dijon.

