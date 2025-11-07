Le FC Sochaux ramène le point du match nul du FC Fleury 91

Côté face : le FC Sochaux-Montbéliard fait du sur-place à l’extérieur. Côté pile : le FC Sochaux-Montbéliard n’a pas perdu contre le FC Fleury 91 ce vendredi 7 novembre (revivez le match). Et ne pas perdre est déjà une belle victoire, au regard des nombreuses occasions franches obtenues par le FC Fleury 91 en seconde période.

Alexandre Pierre a notamment sorti une double parade magnifique, à la 57e minute. L’entrée d’Aymen Boutoutaou et de Boubacar Fofana, à la 61e, a remis du mouvement chez les Jaune et Bleu, provoquant quelques situations dangereuses. Kapit Djoco a eu l’ouverture du score au bout du pied, à la 68e minute, mais il a perdu son duel.