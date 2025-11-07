Le FC Sochaux ramène le point du match nul du FC Fleury 91

Côté face : le FC Sochaux-Montbéliard fait du sur-place à l’extérieur. Côté pile : le FC Sochaux-Montbéliard n’a pas perdu contre le FC Fleury 91 ce vendredi 7 novembre (revivez le match). Et ne pas perdre est déjà une belle victoire, au regard des nombreuses occasions franches obtenues par le FC Fleury 91 en seconde période.
Alexandre Pierre a notamment sorti une double parade magnifique, à la 57e minute. L’entrée d’Aymen Boutoutaou et de Boubacar Fofana, à la 61e, a remis du mouvement chez les Jaune et Bleu, provoquant quelques situations dangereuses. Kapit Djoco a eu l’ouverture du score au bout du pied, à la 68e minute, mais il a perdu son duel.
Sochaux 3e et Dijon 2e avant le derby du 21 novembre
C’est le 4e match sans victoire à l’extérieur, pour le FC Sochaux. Le FC Sochaux-Montbéliard recule d’une place au classement (3e avec 21 points), doublé par Dijon qui a gagné à Bourg-en-Bresse (1-2). Des Dijonais que les Jaune et Bleu accueillent au stade Bonal, le 21 novembre. Dijon a 2 points d’avance (23 points) sur Sochaux. L’enjeu est de taille. Un derby chaud attend les acteurs.
En attendant, place au 7e tour de la Coupe de France. Sochaux se déplace à Pontarlier.