Le FC Sochaux ramène le point du match nul du FC Fleury 91

Alexandre Pierre, gardien du FC Sochaux-Montbéliard.
Le gardien du FC Sochaux-Montbéliard Alexandre Pierre a préservé le score en faisant un clean sheet contre le FC Fleury 91. | ©FCSM
Alerte

Score nul et vierge entre le FC Sochaux-Montbéliard et le FC Fleury 91, ce vendredi 7 novembre, pour le compte de la 13e journée de championnat de National. Pas de victoire pour les Jaune et Bleu, mais le FC Fleury 91 a eu des opportunités de gagner. C’est un bon point.

Côté face : le FC Sochaux-Montbéliard fait du sur-place à l’extérieur. Côté pile : le FC Sochaux-Montbéliard n’a pas perdu contre le FC Fleury 91 ce vendredi 7 novembre (revivez le match). Et ne pas perdre est déjà une belle victoire, au regard des nombreuses occasions franches obtenues par le FC Fleury 91 en seconde période.

Alexandre Pierre a notamment sorti une double parade magnifique, à la 57e minute. L’entrée d’Aymen Boutoutaou et de Boubacar Fofana, à la 61e, a remis du mouvement chez les Jaune et Bleu, provoquant quelques situations dangereuses. Kapit Djoco a eu l’ouverture du score au bout du pied, à la 68e minute, mais il a perdu son duel. 

Sochaux 3e et Dijon 2e avant le derby du 21 novembre

C’est le 4e match sans victoire à l’extérieur, pour le FC Sochaux. Le FC Sochaux-Montbéliard recule d’une place au classement (3e avec 21 points), doublé par Dijon qui a gagné à Bourg-en-Bresse (1-2). Des Dijonais que les Jaune et Bleu accueillent au stade Bonal, le 21 novembre. Dijon a 2 points d’avance (23 points) sur Sochaux. L’enjeu est de taille. Un derby chaud attend les acteurs.

En attendant, place au 7e tour de la Coupe de France. Sochaux se déplace à Pontarlier.

Nos derniers articles

,
Présentation des équipes lors du match entre le FC Sochaux et Dijon, le 24 avril 2025. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Revivez le match nul du FC Sochaux au FC Fleury 91

Le FC Sochaux-Montbéliard et le FC Fleury 91 ont fait match nul 0-0 ce vendredi 7 novembre, à Bondoufle, dans le cadre de la 13e journée de National.
Le Salon Agora a réuni 3 850 visiteurs le 6 novembre 2025, à l'AtraXion, à Andelnans.

Andelnans : 3 850 visiteurs au Salon Agora

3 850 personnes ont participé au Salon Agora, ce jeudi 6 novembre, dédié à l’emploi, la formation ou encore l’insertion. Une hausse de près de 70 %, alors que l’évènement ne se déroulait que sur une journée.
Deux enseignantes, Nathalie Boileau et Sabine Zimmermann, animent un "atelier mouvant" sur le thème de harcèlement, à l'école de Cravanche. | © Le Trois P.-Y.R.

Cravanche : « Ne restez jamais seuls face à une situation de harcèlement »

A l’occasion de la journée du harcèlement scolaire, la rectrice de la région Bourgogne-Franche-Comté s’est rendue à l’école de Cravanche où plusieurs actions de prévention sont conduites.

