Coupe de France : le FC Sochaux s’en sort aux tirs au but contre Pontarlier

Le FC Sochaux-Montbéliard s’est fait peur, ce samedi 15 novembre, dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France, contre le Club athlétique de Pontarlier. Il gagne aux tirs au but, 6 à 5. Julien Vetro a libéré les siens, après l’échec de Da Rocha lors de la 6e tentative.
Le Club Athlétique Pontarlier a ouvert le score dès la 14e minute. Et le club du haut Doubs menait toujours à la mi-temps. Mathieu Peybernes a remis les équipes à égalité sur corner à la 55e minute, d’un but de la tête. Et le FC Sochaux-Montbéliard pensait avoir fait le plus dur en doublant la mise à la 95e minute, par Honoré Bayanginisa… Mais c’était juste avant d’être rejoint sur le gong par Pontarlier. Direction, alors, la séance de tirs aux buts qui a souri aux Jaune et Bleu.
🏁 Qualification du FCSM— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) November 15, 2025
Dans une fin de match au scénario fou, les Sochaliens se sont qualifiés dans la douleur, aux tirs au but, face au CA Pontarlier. Bonne fin de saison, amis Doubiens 🤝
2⃣-2⃣ 🏆 #CAPFCSM pic.twitter.com/9RUWRwKyjs