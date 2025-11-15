PUB
Coupe de France : le FC Sochaux s’en sort aux tirs au but contre Pontarlier

Le défenseur du FC Sochaux-Montbéliard, Mathieu Peybernes.
Le défenseur du FC Sochaux-Montbéliard, Mathieu Peybernes, en août 2025 contre le Stade briochin. | ©FSCM – Christian Lemontey
Le FC Sochaux-Montbéliard s'est qualifié contre le Club athlétique de Pontarlier aux tirs au but, lors du 7e tour de Coupe de France, ce samedi 15 novembre. C'est une qualification in extremis.

Le FC Sochaux-Montbéliard s’est fait peur, ce samedi 15 novembre, dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France, contre le Club athlétique de Pontarlier. Il gagne aux tirs au but, 6 à 5. Julien Vetro a libéré les siens, après l’échec de Da Rocha lors de la 6e tentative.

Le Club Athlétique Pontarlier a ouvert le score dès la 14e minute. Et le club du haut Doubs menait toujours à la mi-temps. Mathieu Peybernes a remis les équipes à égalité sur corner à la 55e minute, d’un but de la tête. Et le FC Sochaux-Montbéliard pensait avoir fait le plus dur en doublant la mise à la 95e minute, par Honoré Bayanginisa… Mais c’était juste avant d’être rejoint sur le gong par Pontarlier. Direction, alors, la séance de tirs aux buts qui a souri aux Jaune et Bleu.

Image de l'ouvrage « Regards sur le Pays de Montbéliard »

L’office du tourisme du Pays de Montbéliard dévoile son ouvrage de photographies

130 clichés représentant les 73 communes du Pays de Montbéliard : c’est ce que promet l’ouvrage de photographies de l’office du tourisme du Pays de Montbéliard. Dévoilé ce jeudi, ce livre regroupe neuf photographes locaux.
La pose symbolique de la première pierre du nouveau bâtiment d'Alstom Belfort. De gauche à droite: Maxime Chatard, directeur régional SNCF Réseau, Alain Charrier, préfet du Territoire de Belfort, Damien Meslot, président du Grand Belfort, David Journet, directeur d'Alstom Belfort (en haut), Yves Ménat, président de Tandem et Frédéric Wiscart, président d'Alstom France. | © Le Trois P.-Y.R.

Belfort : le nouveau bâtiment d’Alstom doit être opérationnel fin 2026

Les travaux ont débuté à la rentrée de septembre, la cérémonie de pose de la première pierre s’est déroulée ce vendredi 14 novembre et l’entrée en fonction est prévue dans environ un an, fin 2026 : le nouveau bâtiment d’Alstom, derrière la Maison du Peuple de Belfort fera 4000 m² et représente à lui seul un investissement de 10 millions d’euros.
,
Le FC Sochaux-Montbéliard contre l'AS Audincourt, au 5e tour de Coupe de France, le 11 octobre 2025.

FC Sochaux : les infos à retenir avant le match de Coupe de France à Pontarlier

Match piège pour le FC Sochaux-Montbéliard. Dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France, les Jaune et Bleu affrontent le Club athlétique Pontarlier, dans le haut Doubs, ce samedi 14 novembre.

