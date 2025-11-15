Coupe de France : le FC Sochaux s’en sort aux tirs au but contre Pontarlier

Le Club Athlétique Pontarlier a ouvert le score dès la 14e minute. Et le club du haut Doubs menait toujours à la mi-temps. Mathieu Peybernes a remis les équipes à égalité sur corner à la 55e minute, d’un but de la tête. Et le FC Sochaux-Montbéliard pensait avoir fait le plus dur en doublant la mise à la 95e minute, par Honoré Bayanginisa… Mais c’était juste avant d’être rejoint sur le gong par Pontarlier. Direction, alors, la séance de tirs aux buts qui a souri aux Jaune et Bleu.