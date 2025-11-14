PUB
FC Sochaux : les infos à retenir avant le match de Coupe de France à Pontarlier

Le FC Sochaux-Montbéliard contre l'AS Audincourt, au 5e tour de Coupe de France, le 11 octobre 2025.
Le FC Sochaux-Montbéliard contre l'AS Audincourt, au 5e tour de Coupe de France, le 11 octobre 2025.
Décryptage

Match piège pour le FC Sochaux-Montbéliard. Dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France, les Jaune et Bleu affrontent le Club athlétique Pontarlier, dans le haut Doubs, ce samedi 14 novembre.

Le contexte

Trêve du championnat de National, ce week-end, avant le derby contre Dijon, le 21 novembre et veut retrouver la confiance après un nouveau match nul à l’extérieur, contre Fleury (lire notre article). Le FC Sochaux-Montbéliard joue le 7e tour de la Coupe de France. Après avoir éliminé Audincourt et Pont-de-Roide, des adversaires de niveau régional, les Jaune et Bleus affrontent cette fois-ci un voisin qui joue au niveau du dessus.

L'adversaire

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte le Club Athlétique Pontarlier pour le 7e tour de Coupe de France. Et dans le haut Doubs, alors que les deux précédents tours s’étaient joués au stade Bonal, à la demande d’Audincourt (notre article) et de Pont-de-Roide-Vermondans (notre article). Les Doubistes jouent en National 3, deux niveaux en-dessous des Jaune et Bleu, Ils sont actuellement 8e de leur championnat. Pontarlier a justement battu la réserve sochalienne, le 8 novembre, 1-2.

À LIRE – Coupe de France ou championnat ? Un dilemme pour le FCSM

La phrase du coach

Vincent Hognon : « Mon adjoint Franck a soirti ce bon mot : « C’est notre premier match de Coupe de France réel » car nous avons eu l’opportunité de jouer à domicile lors des deux tours précédents. Il faut reconnaître que c’était plus facile de jouer au stade Bonal. » Le caoch met en garde ses joueurs. Le danger est fort. Et s’ils reproduisent le niveau observé contre Point-de-Roide, les joueurs du FC Sochaux risquent de prendre la porte de la Coupe de France. « De toute façon, en Coupe de France, on est toujours en danger. » C’est dit.

Le joueur

Après plus de deux mois d’arrêt, l’attaquant Boubacar Fofana a retrouvé la compétition. Il a rejoué lors du précédent tour de Coupe de France, contre Pont-de-Roide-Vermondans. Et il a marqué à cette occasion. Il n’est pas encore « à 100 % », a-t-il indiqué lors de la conférence de presse, ce vendredi midi. « Au niveau des sensations, ça va venir avec l’enchaînement des entraînements et des matchs », assure-t-il.

Le chiffre

7, le nombre de joueurs du FC Sochaux-Montbéliard qui manque à l’appel. Seul Enzo Dodé-Zéhé est blessé. Mais le club compte trois joueurs concernés par la trêve internationale (Alexandre Pierre pour Haïti, Bendjaloud Youssouf avec les Comores et Aboubacar Sidibé avec les U23 du Mali) et trois suspendus : Julien Masson, Benjamin Gomel et Aymen Boutoutaou.

