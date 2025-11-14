FC Sochaux : les infos à retenir avant le match de Coupe de France à Pontarlier

Vincent Hognon : « Mon adjoint Franck a soirti ce bon mot : « C’est notre premier match de Coupe de France réel » car nous avons eu l’opportunité de jouer à domicile lors des deux tours précédents. Il faut reconnaître que c’était plus facile de jouer au stade Bonal. » Le caoch met en garde ses joueurs. Le danger est fort. Et s’ils reproduisent le niveau observé contre Point-de-Roide, les joueurs du FC Sochaux risquent de prendre la porte de la Coupe de France. « De toute façon, en Coupe de France, on est toujours en danger. » C’est dit.