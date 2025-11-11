Coupe de France ou championnat ? Un dilemme pour le FC Sochaux-Montbéliard

Qu’en pense l’entraineur, Vincent Hognon ? Il ne dit pas autre chose en expliquant qu’il entend « aller le plus loin possible dans la compétition et que […] cela permet de donner du temps de jeu aux joueurs », mais aussi que « tant que les matchs se jouent le week-end, ce n’est pas un problème ». Pour le moment, son équipe ne peut négliger la Coupe de France, car cela pourrait briser sa dynamique.

Si la coupe devait s’inviter en semaine (ce sera le cas à partir des huitièmes de finale) et mobiliser beaucoup d’énergie et d’influx, quelque chose nous dit que le coach sochalien ne serait pas traumatisé par une élimination « digne » contre un grand nom, après avoir passé les écueils du CA Pontarlier, puis du 8e tour face à un adversaire de niveau régional. Cela apporterait un éclairage positif sur le club, pourrait remplir Bonal et arrondir le budget… avant que ses joueurs ne se focalisent à 100% sur le championnat. Soit la bonne réponse à un drôle de dilemme.