,

Coupe de France : le FC Sochaux se qualifie, Fofana a rejoué et marqué

L'attaquant du FC Sochaux-Montbéliard, Boubacar Fofana, contre Orléans, en août 2025.
L'attaquant du FC Sochaux Boubacar Fofana a rejoué en Coupe de France contre Pont-de-Roide-Vermondans. | ©FCSM
Alerte

Le FC Sochaux-Montbéliard a gagné contre Pont-de-Roide-Vermondans dans le cadre du 6e tour de Coupe de France (3-0). Boubacar Fofana a rejoué après deux mois d’absence et a marqué juste après son entrée en jeu.

Au 6e tour de la Coupe de France, le FC Sochaux-Montbéliard a éliminé ses voisins de Pont-de-Roide-Vermondans 3-0 ; les Rudipontains jouent trois division en-dessous. Le match s’est joué au stade Bonal.

Aymen Boutoutaou a ouvert le score à la 23e minute, après avoir raté un pénalty, quelques minutes plus tôt. Martin Lecolier a doublé la mise à la 69e minute, sur un service d’Aymen Boutoutaou. Pour son retour de blessure, le juste entrant Boubacar Fofana a clos la marque, sur un penalty obtenu par Julien Vétro, à la 78e minute. « Face à une belle équipe de l’US Pont-de-Roide Vermondans, les Sochaliens valident leur billet pour le prochain tour de la Coupe de France », a commenté le FC Sochaux-Montbéliard, sur X, à la fin du match.

Le FC Sochaux reçoit Versailles le 31 octobre

Les Jaune et Bleu retrouve le championnat de National, le 31 octobre, avec la réception de Versailles (4e), qui compte trois points de plus. Une manière d’oublier le nul rageant à Quevilly (lire notre article).

Nos derniers articles

Quentin Macullo mènera la liste du Rassemblement national à Belfort aux municipales 2026.

Quentin Macullo (RN) : « Le Rassemblement national a pris une autre envergure »

Quentin Macullo, 23 ans, mènera la liste du Rassemblement national à l’occasion des élections municipales, à Belfort, en mars 2026. Le député Guillaume Bigot, dont il est l’assistant parlementaire, sera colistier. Il trace les premiers éléments de son programme autour de l’insécurité, des commerces et de l’identité de la ville. Le parti de Marine Le Pen devrait présenter deux listes dans le département.
Village du Tour de France, à Belfort, pour le départ de la 20 étape, en 2023.

Belfort : 140 000 euros pour accueillir le Tour de France

Belfort va verser 140 000 euros à ASO, la société organisatrice du Tour de France, pour accueillir l’arrivée de la 13e étape du Tour de France, le 17 juillet 2026. Un investissement, aux yeux du maire de Belfort, Damien Meslot, tant les retombées sont importantes.
,
Montage du Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux.

Stellantis : reprise à Sochaux lundi dans l’incertitude

La direction de Stellantis Sochaux annonce une reprise de toutes les équipes lundi, mais avec encore de grosses incertitudes pour les jours suivants.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC