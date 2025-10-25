Coupe de France : le FC Sochaux se qualifie, Fofana a rejoué et marqué

Au 6e tour de la Coupe de France, le FC Sochaux-Montbéliard a éliminé ses voisins de Pont-de-Roide-Vermondans 3-0 ; les Rudipontains jouent trois division en-dessous. Le match s’est joué au stade Bonal.
Aymen Boutoutaou a ouvert le score à la 23e minute, après avoir raté un pénalty, quelques minutes plus tôt. Martin Lecolier a doublé la mise à la 69e minute, sur un service d’Aymen Boutoutaou. Pour son retour de blessure, le juste entrant Boubacar Fofana a clos la marque, sur un penalty obtenu par Julien Vétro, à la 78e minute. « Face à une belle équipe de l’US Pont-de-Roide Vermondans, les Sochaliens valident leur billet pour le prochain tour de la Coupe de France », a commenté le FC Sochaux-Montbéliard, sur X, à la fin du match.
Le FC Sochaux reçoit Versailles le 31 octobre
Les Jaune et Bleu retrouve le championnat de National, le 31 octobre, avec la réception de Versailles (4e), qui compte trois points de plus. Une manière d’oublier le nul rageant à Quevilly (lire notre article).
