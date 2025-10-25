Coupe de France : le FC Sochaux se qualifie, Fofana a rejoué et marqué

Au 6e tour de la Coupe de France, le FC Sochaux-Montbéliard a éliminé ses voisins de Pont-de-Roide-Vermondans 3-0 ; les Rudipontains jouent trois division en-dessous. Le match s’est joué au stade Bonal.

Aymen Boutoutaou a ouvert le score à la 23e minute, après avoir raté un pénalty, quelques minutes plus tôt. Martin Lecolier a doublé la mise à la 69e minute, sur un service d’Aymen Boutoutaou. Pour son retour de blessure, le juste entrant Boubacar Fofana a clos la marque, sur un penalty obtenu par Julien Vétro, à la 78e minute. « Face à une belle équipe de l’US Pont-de-Roide Vermondans, les Sochaliens valident leur billet pour le prochain tour de la Coupe de France », a commenté le FC Sochaux-Montbéliard, sur X, à la fin du match.