Nul frustrant du FC Sochaux contre Quevilly

Ce mardi soir, le FC Sochaux-Montbéliard reste 5e, avec 17 points, à trois points de Dijon, Orléans et Versaille. Rouen caracole en tête, avec 24 points.

Place au 6e tour de la Coupe de France, ce samedi 25 octobre, contre Pont-de-Roide-Vermondans, à Bonal. Le prochain match de championnat est à domicile, face à un concurrent direct pour la montée : Versailles. C’est 31 octobre.