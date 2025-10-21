Nul frustrant du FC Sochaux contre Quevilly

Le FC Sochaux-Montbéliard va regretter les occasions manquer. Les Jaune et Bleu reviennent de Rouen avec un seul point, après leur match nul 1-1 contre Quevilly Rouen Métropole (revivre le match) alors qu’il y avait la place de ramener les trois points, face à un adversaire de bas de classement. Sochaux s’était, en plus, rendu la tâche plus difficile, en encaissant l’ouverture du score (21e). Elson Mendes a bien remis Sochaux dans le droit de chemin (35e minute) sur un centre fort de Dylan Tavares. Mais cela n’a finalement pas suffi.
Le FC Sochaux a manqué de réalisme
Les joueurs sochaliens ont tenu le ballon et se sont procurés de très nombreuses occasions. Soit ils n’ont pas cadré. Soit le ballon a fui le poteau (Gomel, 70e). Soit il a été repoussé in extremis (Peybernes, 74e). Soit le cuir s’est écrasé sur la barre transversale (Loubao, 77e). Frustrant ! Le retour, dans la nuit, en bus, va être long pour le FC Sochaux-Montbéliard.
Ce mardi soir, le FC Sochaux-Montbéliard reste 5e, avec 17 points, à trois points de Dijon, Orléans et Versaille. Rouen caracole en tête, avec 24 points.
Place au 6e tour de la Coupe de France, ce samedi 25 octobre, contre Pont-de-Roide-Vermondans, à Bonal. Le prochain match de championnat est à domicile, face à un concurrent direct pour la montée : Versailles. C’est 31 octobre.